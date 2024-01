Oppo A79 5G is de nieuwste smartphone voor entertainment

De A-serie van Oppo staat bekend om de goede prijs-kwaliteitsverhouding en dat lijkt met dit toestel niet anders te zijn. De Oppo A79 5G heeft een groot display van 6,72-inch met een FHD+-resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Het gaat hier om een zogenaamd Sunlight Display. Het scherm moet je volgens de fabrikant ook in de zon goed af kunnen lezen. Het toestel heeft ook verbeterde dubbele stereoluidsprekers. Deze moeten tot 86 procent meer volume bieden dan de voorgangers en moet een volle en rijke geluidskwaliteit leveren. Oppo noemt de functie Ultra Volume-modus, zodat je de output van het geluid tot 300 procent kunt maximaliseren. Ook in luidruchtige omgevingen mis jij geen telefoontje meer. Het toestel heeft een batterij van 5.000 mAh en kan met 33W weer opgeladen worden.

Het toestel draait op de MediaTek Dimensity 700 met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De nieuwe smartphone heeft een hoofdcamera van 50 megapixel, een portretcamera van twee megapixel en een selfiecamera van acht megapixel. Diverse functies zijn beschikbaar zoals AI Portrait Retouching, Portrait Mode, Ultra Night Mode en Selfie HDR. De telefoon is met een dikte van 7,99 mm zeer compact en weegt 193 gram. De achterkant beschikt over een reflecterende structuur dat een driedimensionaal effect moet bieden en speelt met licht en schaduw. Het toestel heeft een IP54-rating en kan dus tegen een spatje water. De smartphone draait op ColorOS 13.1 (Android 13). Helaas wordt er niet gesproken over het aantal jaren updates, dus we zijn bang dat het na twee jaar wel gedaan is met nieuwe versies en beveiligingsupdates bij dit toestel.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 15 januari is de nieuwe Oppo A79 5G in de kleur Mystery Black in ons land verkrijgbaar. De adviesprijs bedraagt 299 euro.

