Koptelefoon van Sonos lekt uit: Sonos Ace

De verwachting was dat Sonos in juni van dit jaar voor het eerst een eigen koptelefoon op de markt gaat brengen. Dat blijkt nu een zekerheidje geworden te zijn, want de koptelefoon is uitgelekt op enkele afbeeldingen. En dat met een Nederlands tintje, want de afbeeldingen zijn verschenen op de Nederlandse website van Schuurman, groothandel in elektrotechniek. De koptelefoon van Sonos krijgt de naam Sonos Ace.

Op de website verscheen de nieuwe koptelefoon voor een bedrag van 403,58 cent. Aangezien het om een groothandel gaat is dit waarschijnlijk het bedrag exclusief btw. Echte specificaties ontbreken nog, en de koptelefoon is snel van de website gehaald, maar de afbeeldingen laten al wel een aantal dingen zien. We hebben ze flink moeten vergroten, dus vergeef ons de lage resolutie. Zo is de Sonos Ace een forse over-ear koptelefoon met een aantal fysieke knoppen op de oorschelpen.

Een andere foto laat het totaalpakket zien. Zo krijg je er een oplaadcase bij, een usb-c-kabel en een usc-c/3.5mm-kabel. De afbeelding toont ook nog een rond zwart object, wat wellicht doet denken aan extra oorkussens, alhoewel ze daar wellicht net te klein voor zijn. Wat het precies is blijft voorlopig speculeren. Duidelijk is in ieder geval dat de koptelefoon van Sonos echt in verbinding staat met het ecosysteem van het merk. Zo kan je dus snel het tv-geluid vanaf je soundbar van het merk verder luisteren op deze koptelefoon. Ook de Sonos Ace werkt straks perfect samen met je andere Sonos-speakers binnen de Sonos-app.

Koptelefoon van Sonos komt volgende maand

Het is even afwachten wat Sonos precies voor ons in petto heeft. Het zal nu waarschijnlijk niet lang meer duren voordat Sonos de koptelefoon daadwerkelijk zal aankondigen. De verwachting is de Sonos Ace deze zomer, hoogstwaarschijnlijk juni, in de winkels ligt.