Kunstzinnige Intelligentie – de populairste tools voor generatieve AI

Er zijn echter toch een aantal flinke problemen bij het zelf aan de slag gaan in de wereld van de Kunstzinnige Intelligentie. Het komen tot echt goede resultaten bij het intypen van wat tekstopdrachten (prompts) is niet zo simpel als het lijkt. Je hebt al snel resultaat maar of dit nu meteen het ware foutloze ontwerp is valt te bezien. Daar komen meer achtergrondkennis en vaardigheden bij kijken dan door de AI-hype geschetst.

Boeiende creatieve wereld

Je komt om in het aanbod van creatieve AI-programma’s. Welke nu te kiezen voor jouw creatieve doeleinden? Kan dat onderwerpen op basis van grote hoeveelheden door derden ingevoerde content zomaar? En er zitten ook nog eens aanbieders onder die alleen maar aan jou willen verdienen of zelfs crimineel zijn.

In dit eerste Nederlandstalige boek over Kunstzinnige Intelligentie (242 pagina’s op duurzaam papier met diverse online gratis lezersservices) maken de auteurs Bob Timroff en Bob van Duuren de lezer wegwijs in deze boeiende creatieve wereld. Een combinatie van een reisgids en praktisch doeboek voor KI. Als begin van de reisgids de ontwikkeling en geschiedenis van KI. Hoe zijn deze fantastische computerwereld en creation-hype tot stand gekomen? Hoe werken de generatieve pixelsinstrumenten als de nieuwe penselen van de (foto)grafisch artiest? En wat zijn de haken en ogen bij het gebruik van KI. Ook de grote rol van Adobe bij fotorealistisch ontwerpen en generatieve bewerkingen komt aan bod.

Hoofdrolspelers

Om orde in de chaos van het overvloedige aanbod bij KI-software te scheppen richten Bob & Bob hun educatieve peilen op de vijf belangrijkste hoofdrolspelers: Midjourney, Stable Diffusion, Dall E, Firefly en Runway. De desbetreffende hoofdstukken van het doelboekdeel behandelen de apps, websites, het efficiënt omgaan met de tools, hoe de ouput te krijgen die jij voor ogen hebt en de verschillende abonnementen. En wat zijn nu de auteursrechtelijke en de ethische aspecten? Je kunt er zo mee aan de praktijkslag.

Conclusie

Kunstzinnige Intelligentie is goed leesbaar, leerzaam, voorzien van duidelijke voorbeelden en oefeningen plus natuurlijk heel fraai geïllustreerd. Aanbevolen voor zowel de starter als meer gevorderde gebruiker van creatieve AI.

Prijzen & Info