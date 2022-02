Google Nest Doorbell heeft problemen met accu onder het vriespunt

Alhoewel de videodeurbel van Google tot -20 graden Celsius goed moet blijven presteren, zijn er verschillende gebruikers waar de accu al problemen geeft als de temperatuur net onder het vriespunt is gedaald. Verschillende gebruikers op Reddit en de supportpagina van Google hebben aangegeven problemen te hebben met de accu van Google’s nieuwste videodeurbel.

Zo geven sommige gebruikers aan dat de accu van de videodeurbel in slechts één of twee dagen volledig leeg is als de temperatuur net onder het vriespunt gezakt is. Dit geldt ook voor gebruikers die de videodeurbel niet op alleen de accu gebruiken, maar ook bedraad hebben aangesloten. In principe zou de batterij dan gewoon zelf weer moeten opladen, maar dit blijkt ook niet het geval. De accu wil bij koude temperaturen onder het vriespunt simpelweg niet meer opladen. De problemen gelden gedeeltelijk ook voor de nieuwe Google Nest Cam, waarbij de accu snel leegraakt onder koude temperaturen, maar dit model lijkt bedraad nog wel op te kunnen laden.

Niet opladen onder het vriespunt?

Google geeft nu toe dat, alhoewel de -20 graden Celsius zou moeten kloppen, voor het opladen een temperatuur van minimaal 0 graden Celsius is vereist. Dat is natuurlijk niet heel handig van Google en je vraagt je af of deze producten wel onder koude omstandigheden getest zijn. Overigens herkennen wij de problemen zelf niet. We gebruiken de Google Nest Doorbell sinds de lancering en alhoewel de winter niet erg streng was hebben we toch een aantal keren nachtvorst meegemaakt. De Google Nest Doorbell gaf hierbij geen problemen.