Google Home-app krijgt nieuwe interface voor bedienen tv

De interface verschijnt dus ook alleen maar als je geselecteerde televisie is gekoppeld in de de Google Home-app. Je kunt dan je televisie via de Google Home-app bedienen, waaronder het aan/uitzetten, volume wijzigen, kanaal wijzigen, input en media playback.

De functie is niet helemaal nieuw, eerder in 2022 kon je al de ingebouwde afstandsbediening gebruiken voor Android TV, Google TV of je Nvidia Shield. Dit keer gaat het om een nieuwe interface voor geselecteerde televisies van LG en Samsung. Via Reddit zijn de eerste screenshots naar buiten gekomen van versie 2.62.1.9 van Google Home in combinatie met een televisie van LG.

Het gaat om dezelfde interface in de app als op de Nest Hub, zo weet Tweakers, waar de functie al eerder beschikbaar was. Zo kun je met je slimme display je televisie ook bedienen. Of je nu kiest voor de app of voor het slimme display, je moet in ieder geval je compatibele televisie koppelen via de Google Home-app.

Advertentie

Google Home en Matter

Eerder al maakte Google de nieuwe versie van de Google Home-app bekend. De nieuwste versie ondersteunt Matter, de nieuwe smarthomestandaard die we dit jaar pas echt gaan ervaren. Middels deze standaard moeten alle smarthome-apparaten met elkaar kunnen communiceren. Lees ook Alles over Matter: de verbindende factoor voor je smarthome.