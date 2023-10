Speakers in meerdere groepen tegelijk komt terug in Google Home

Het was voor sommige mensen een shock. Een tijd geleden kon je een product als een Google Home/Nest-speaker, een Chromecast met Google TV of een Nest Hub ineens niet meer in meerdere groepen tegelijk plaatsen. Had je een product eenmaal in een speakergroep geplaatst, dan was deze uitgesloten van deelname binnen een andere speakergroep. Google draait deze verandering gelukkig terug, zo maakt het bedrijf bekend en ook vinden we gelijk een stukje uitleg over het hoe en waarom. De reden? Een juridische strijd met Sonos.

In een strijd die al jaren duurt beschuldigt Sonos Google ervan dat het inbreuk maakt op meerdere patenten, waaronder dus het kunnen plaatsen van de speakers in meerdere speakergroepen tegelijk. Volgens Sonos hebben zij hier patent op en mag Google dit dus niet zomaar in de Google Home-app toevoegen. Volgens een uitspraak gisteren van een federale rechter is dit onzin en daardoor heeft Google de mogelijkheid direct weer toegevoegd binnen de Google Home-app. Heb jij de functie nog niet weer terug? Het kan tot 48 uur duren voordat het wereldwijd is doorgevoerd bij de Android-app. Google belooft dat het ook snel wordt doorgevoerd in de versie van de app voor iOS.

Wordt vervolgd?

Is de strijd hierbij nu voorbij? Helaas niet, want Sonos gaat in hoger beroep. Laten we hopen dat de functie in de toekomst niet opnieuw uit de Google Home-app wordt gehaald.