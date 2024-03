Bij Samsung zit innovatie in het DNA (ADV)

De evolutie van TV: Van LED tot AI-Beeldkwaliteit

Een greep uit de vele primeurs van Samsung. 2006 markeert de start van hun wereldwijd leiderschap. De Bordeaux LCD TV, met het op een wijnglas geïnspireerd design, wordt meer dan een miljoen keer verkocht. ’s Werelds eerste LED TV verschijnt in 2009, een derde dunner dan de meeste TV’s uit die periode, en in 2010 verschijnt de eerste Full HD 3D LED TV. 2011 ziet dan weer de introductie van de Smart TV, waardoor kijkers toegang krijgen tot meer content op maat. Beeldkwaliteit neemt een stap voorwaarts in 2017 met de QLED TV, waarbij quantum dots het toestel voorzien van 100% kleurvolume. Ook The Frame maakt dat jaar zijn opwachting, een design TV die ook als kunstwerk functioneert als hij uitstaat. QLED 8K en HDR10+ leggen de lat voor beeldkwaliteit nog wat hoger in 2018. En in 2020 verschijnt de Micro LED TV, een modulaire TV met hoge helderheid en perfect zwart. In 2022 brengt Samsung de allereerste OLED TV met quantum dots op de markt. QD-OLED garandeert niet alleen intens contrast met perfect zwart en hoge helderheid, maar ook zeer rijke kleuren, zelfs in de helderste tinten.

Artificiële Intelligentie is sinds 2023 niet uit het nieuws te slaan. Ook voor Samsung is AI een centraal thema waarmee ze een nieuw tijdperk inluiden. Kijk bijvoorbeeld naar de NQ8 AI Gen3, Samsungs nieuwste processor. Die beschikt over 512 neurale netwerken, waarmee hij beelden kan upscalen naar bijna echt 8K-detail. Ook in de nieuwste Neo QLED 4K-modellen zit een AI-processor voor optimale beeldkwaliteit. En op de allergrootste schermformaten, zoals 98 inch, die sterk aan populariteit winnen, zorgt AI voor aangepast beeldverwerking.