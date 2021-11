Google is op dit moment bezig met het uitrollen van Google Home versie 2.46 waar deze nieuwe functie aan is toegevoegd, zo weet website 9to5Google. We hebben al even gecheckt, maar de update lijkt hier nog niet te downloaden. Versie 2.46 voegt een ingebouwde remote aan de app toe die werkt met enkele gekoppelde apparaten. Heb jij een Android TV, Chromecast met Google TV of bijvoorbeeld een Nvidia Shield? Je hoeft je fysieke afstandsbediening straks niet meer tevoorschijn te halen, maar je krijgt gewoon een digitale afstandsbediening op je smartphonescherm te zien in de Google Home-app. Hiervoor moet je wel eerst de app koppelen aan het apparaat.

Dat koppelen klinkt wellicht moeilijker dan het in werkelijkheid is, want het lijkt uiterst eenvoudig. Ga naar het apparaat vanuit het thuisscherm en druk hierop. Links onderaan zie je dan de mogelijkheid om de remote te openen. Eerst moet je even koppelen met de pair code op je tv, maar daarna kun je direct aan de slag en je smartphone met de Google Home-app als afstandsbediening gebruiken.

Wachten op Google Home versie 2.46

De Google Home-app krijgt op dit moment een update. Hier lijkt versie 2.45.1.8 de nieuwste versie te zijn. Zodra versie 2.46 beschikbaar is kun je los met de ingebouwde remotes voor je apparaten. De update zou deze week nog moeten verschijnen, wellicht zelfs vandaag al.