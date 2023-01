Eve maakt je bestaande rolgordijnen slim met een Upgrade Kit

Eve ken je misschien wel van de MotionBlinds, slimme raambekleding waarbij er zelfs wordt samengewerkt met het Nederlandse bedrijf Coulisse. Het bedrijf komt tijdens de CES 2023 in Las Vegas echter met een uniek product waarbij je je bestaande rolgordijnen slim kunt maken met een Upgrade Kit. Zelfs als ze dertig jaar oud zijn.

Het nieuwe product heet de Éve MotionBlinds Upgrade Kit for Roller Blinds. Een hele mondvol, maar door een motor, nieuwe montagebeugels, covers en adapters kun je zo je bestaande rolgordijnen slim maken. Vervolgens kun je ze binnen het ecosysteem van Eve gebruiken, op afstand bedienen, schema’s instellen of automatiseringsregels maken. En je kunt ze niet alleen via Apple HomeKit gebruiken, maar door de ondersteuning van de nieuwe smarthomestandaard Matter ook in combinatie met vele andere producten. De firmware update voor Matter komt in het eerste kwartaal van 2023. Binnenkort komt er ook eindelijk een Android-app.

Installatie is volgens Eve heel eenvoudig. Je hebt geen technische know-how nodig en hoeft niet met de bedrading aan de slag. Je kunt de kit opladen via usb-c en dat hoef je slechts eens per jaar te doen. Het moet met de meeste systemen samenwerken waar je middels een ‘touwtje’ de rolgordijnen kunt laten zakken.

Prijs en beschikbaarheid

De Upgrade Kit voor Roller Blinds kost bij lancering 199,95 dollar en is vanaf maart 2023 verkrijgbaar. Bezoek ook de website van Eve.