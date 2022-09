Nederlands Coulisse werkt samen met Eve aan slimme raambekleding

Ingebouwde accu

Eve MotionBlinds motoren zijn naadloos geïntegreerd in raambekledingsystemen die wereldwijd verkrijgbaar zijn in diverse soorten, maten en kleuren. De motoren beschikken over een geïntegreerde batterij die oplaadbaar is met een USB-C kabel. Hierdoor kan de raambekleding volledig draadloos worden geïnstalleerd. Bij gemiddeld gebruik is het opladen van de motoren een tot twee keer per jaar nodig..