Eve Energy Outlet: slim stopcontact met Matter-ondersteuning

Het nieuwe slimme stopcontact laat je apparaten op afstand in- en uitschakelen via de app van Eve Energy, via je stem met je favoriete stemassistant of via het platform van je keuze dankzij Matter-ondersteuning. Het grote voordeel van Matter is dat je in principe ‘alles-met-alles’ kunt bedienen, mits er ondersteuning is voor de standaard. Platformen met ondersteuning voor Matter zijn onder andere Google Home, Apple Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings. De nieuwe Eve Energy Outlet werkt via Matter-over-Thread, dus je hebt een Thread Border Router nodig. Lees meer over Matter in dit artikel.

Het slimme stopcontact heeft tevens de mogelijkheid voor energiemonitoring. Het is dus geen slimme stekker, maar echt een stopcontact voor in de muur. Je kunt je bestaande stopcontacten vervangen door deze slimme variant van Eve. Het is een dubbel stopcontact in de wand en je kunt dus ook bij beide stopcontacten het energieverbruik monitoren.

Er is ook een nadeel van deze nieuwe slimme wandcontactdoos. Net zoals we wel vaker hebben gezien bij apparaten vervallen er enkele functies wanneer je deze daadwerkelijk via Matter gebruikt en niet via de app van Eve. Je hebt namelijk alleen via de app van Eve en via Samsung SmartThings de mogelijkheid voor energiemonitoring. Via andere platformen vervalt deze mogelijkheid. Naast het slimme stopcontact komt Eve ook met een nieuwe slimme lichtschakelaar met ondersteuning voor Matter.

Prijs en beschikbaarheid

Beide producten zullen in 2024 verschijnen. De bedoeling is dat ze ook naar Europa komen, maar de prijs en beschikbaarheid zijn hier nog niet bekend. In de Verenigde Staten hebben beide producten een adviesprijs van 50 dollar.