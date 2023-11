Amazon Prime per direct flink duurder in Nederland

Heb je een Nederlands abonnement op Amazon Prime? Dan krijg je een prijsverhoging voor je kiezen. Amazon Prime wordt flink duurder en stijgt van 2,99 euro per maand naar 4,99 euro per maand. Onder Amazon Prime valt ook de streamingdienst Prime Video. De dienst kent daarnaast nog meer voordelen, waaronder Prime Gaming met gratis games, gratis verzending op producten uit de webwinkel, kortingen voor Prime-leden en meer.

Amazon heeft de prijsverhoging bekendgemaakt in een e-mail aan klanten. Ben je al abonnee? Dan profiteer je nog tot 12 december van het oude tarief van 2,99 euro per maand. Nieuwe abonnees gaan per direct, vandaag 2 november, 4,99 euro per maand betalen. Het nieuwe jaarabonnement kost 49,90 euro, waarbij je ongeveer twee maanden gratis krijgt. Via je Amazon-account kun je nu direct een jaarabonnement afsluiten.

Gaat de prijs ook in België stijgen?

Waarom de webwinkelgigant met streamingdienst de prijsverhoging doorvoert is niet bekend. Voor mensen die nog altijd een Duits abonnement op Amazon Prime in Nederland en België hebben verandert er niets. De prijs van 5,99 euro per maand is daar sowieso al een stukje hoger, alhoewel men in Duitsland zelf 8,99 euro per maand moet betalen. Wat er precies in België zelf gaat gebeuren is niet duidelijk. De prijs lijkt daar voorlopig nog 2,99 euro per maand te blijven. Ook dat is vergeleken met landen om ons heen heel goedkoop, dus de verwachting is dat daar de prijs ook binnenkort zal gaan stijgen.

