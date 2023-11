Review: OWC Atlas Ultra CFexpress en FXR Card reader

Video in 4K, 6K en 8K en beeldsensoren voor 40-50 MPs foto’s vergen steeds meer geheugencapaciteit (tot 2TB) en snelheid. Heel vervelend als de kaart al gauw vol zit of om te moeten wachten totdat de opname is weggeschreven. Voor de zwaardere toepassingen wordt er dan al snel gegrepen naar een externe SSD-drive in plaats van een interne geheugenkaart voor de camerabody. Zeker een goede oplossing maar dan zit je wel met externe kabeltjes, een drivekastje met bevestiging op de camera(schoen) en meer stroomverbruik.

Een interne CFexpress geheugenkaart neemt geen extra ruimte in, biedt tegenwoordig al een capaciteit van 1 Terabyte of meer, is verrassend snel (regelmatig sneller dan een externe SSD-drive) en zit niet in de weg. Per opgeslagen megabyte wel meestal wat duurder dan een budget-SSD-drive. In de camera is een geschikt geheugenslot voor de CFexpress card nodig. Bij het uitlezen door de montage- of digitale doka-computer een aparte reader met een Thunderbolt of USB-connector.

OWC

Het Amerikaanse merk OWC is bij de Nederlandse videomaker en fotograaf wat minder bekend als leverancier van hoogwaardige geheugenkaarten. Hun high-end CFexpress-kaarten vond je voornamelijk bij de professionele vakhandel voor videoproductie. Onlangs heeft Transcontinenta het importeurschap van OWC met de gerenommeerde Atlas-producten op zich genomen. Dat zal deze topkaarten en readers ongetwijfeld uitgebreider onder de aandacht en brengen en tevens breder beschikbaar maken voor prosumer en gevorderde video/fotograaf. Wij probeerden de Atlas Ultra 1TB CFexpress card met bijbehorende FXR Thunderbolt en USB-card reader uit tijdens de straatparade van het Caribisch festival in Rotterdam (FujifilmX-H2) en op de Tilburgse kermis (Panasonic GH6).

OWC Atlas Ultra 1TB

Deze type B CFexpress card voldoet aan de hoogste productie-eisen voor video en foto. Bij video draait deze geheugenkaart zijn hand niet om voor flitsende 4K, 6K en 8K. Zelfs in RAW-formaat. Onze Fujifilm X-H2-camera (zonder externe koeling) gaf het door de warmte na enige tijd even op terwijl de Atlas Ultra-kaart nog zo fris als een hoentje was.

Zoals gezegd zijn CFexpress-kaarten zoals de OWC Atlas ultra ontworpen voor 4K, 6K en 8K video shooting met grote beeldsensoren. Daarnaast uiteraard voor fotografische bursts in de hoogste RAW- of JEP-resoluties. Met 1 of 2 TB heb je ruim voldoende opslagcapaciteit aan boord. De schrijfsnelheid bedraagt 1.700 MBs (minimale constante schrijfsnelheid 1.500 MBs) en de leessnelheid 1.850 MBs. Meer dan genoeg voor 4, 6 en 8K plus regelmatig sneller dan budget-SSD-drives.

In de praktijk steek je met succes zo’n OWC Atlas Ultra kaart voor 8K RAW doeleinden en slow motion in een RED-camera vlaggenschip (Raptor, Komodo) of krachtige systeemcamera zoals de Canon R5C en Nikon Z8 en Z9 of Panasonic GH6. Kortom de hoogst mogelijke opnameprestaties in dit genre voor scherpte, kleurdiepte en -rijkheid en bitrates. In ons geval perfect presterend op de Fujifilm X-H2 in 4, 6 en 8K op de straatparade. En ook bij de Panasonic GH6 tijdens de Tilburgse kermis.

Op de website staat een lijst met compatibele camera’s. OWC claimt een uiterst robuust kaartontwerp, bestand tegen X- en UV-straling, schokken, vallen, heel hoge of juist lage temperaturen en vochtigheid. De garantie van OWC is drie jaar.

OWC Innergize software

De gratis te downloaden OWC Innergize software houdt de CFexpress-kaart in optimale conditie. N.B.: Innergize checkt de conditie van de geheugenkaart en ruimt surplusdata op door de kaart voor 100% terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Hierdoor zijn de gewiste bestanden ook niet meer terug te halen met recovery software. Dit is een veilig idee bij bijvoorbeeld het verhuren of uitlenen van apparatuur. De software zorgt ook voor firmware-updates voor nieuwe type camera’s. Bovendien maakt het het mogelijk om bestaande kaarten naar nieuwe specificaties te updaten. Zo zijn OWC Atlas Ultra CFexpress 1Tb en 2TB Gen 2 kaarten te upgraden naar de nieuwe CFX Gen4 specificaties, wat een verdubbeling van de lees- en schrijfsnelheid betekent!

Atlas FXR card reader

Om een CFexpress geheugenkaart op de montagecomputer te kunnen uitlezen of overzetten heb je een speciale lezer nodig. Liefst een zo snel mogelijke anders duurt het overzetten al snel weer (net) te lang. OWC voorziet in deze met de type B Atlas FXR Thunderbolt en USB Card Reader Via Thunderbolt (USB 3.0) is de overdrachtssnelheid 1.600 MBs (poortcapaciteit 10 GBs) naar de computer of tablet. De voeding betrekt de kaartlezer uit de aangesloten computer. Voorbeeldje: Foto’s op 1,6 GBs geeft een datatransport van 100 opnamen met elk 25MB in 1,6 seconde. Het fraai grijszwart gestileerde cardreadertje is compatibel met zowel Windows 10.x als Mac iOS 11.x en hoger. Op onze MacBook Pro Max liep het gesmeerd. De kabeltjes voor Thunderbolt en USB zitten in het doosje. Neemt makkelijk mee in de video/fototas.

Samenvattend

De OWC Atlas Utra CFexpres-kaarten (van 165MB tot 2TB) bieden een compleet robuust, hogecapaciteits- en snel opslag-ecosysteem voor jouw kostbare video- en fotobestanden. Topklasse in dit marktsegment!

Prijzen & Info