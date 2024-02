De nieuwe koptelefoon beschikt over Hybrid Adaptive Noise Cancellation, een luxe bouwkwaliteit, aanraak- en gebarenbediening en een verbeterde luisterervaring. Ondersteuning is er voor bluetooth 5.2 met de audiocodec aptX Adaptive. De Sennheiser ACCENTUM Plus beschikt over zelfontwikkelde 37mm dynamische transducers en een Sound Personalization-modus. Hierbij wordt de audio-ervaring afgestemd op de sonische voorkeuren van de luisteraar. Via de Smart Control-app heb je de beschikking over een 5-bands equalizer, kan je de bluetooth-verbindingen beheren en vind je audiospecifieke functies.

De koptelefoon gaat 50 uur mee op een enkele laadbeurt. De lange batterijduur is waar de ACCENTUM-serie bekend om is. Opladen kan via usb-c en tien minuten laden voegt gelijk vijf uur luistertijd toe. De meegeleverde usb-c-kabel maakt het ook mogelijk om muziek te streamen van een audiotoestel dat compatibel is, zoals een laptop. Sennheiser belooft ultiem comfort dankzij de voering van de oorschelp en de hoofdband die zich automatisch aanpassen aan de contouren van de drager. Het is een echte bluetooth-hoofdtelefoon voor draadloos muziek luisteren, maar via de 3,5mm-aansluiting kan je de Sennheiser ACCENTUM Plus ook bedraad gebruiken. Een beschermende hoes wordt meegeleverd, zodat je de koptelefoon overal mee naartoe kan nemen.

Prijs en beschikbaarheid

De Sennheiser ACCENTUM Plus is per direct verkrijgbaar in het wit en in het zwart. De adviesprijs van deze koptelefoon bedraagt 229,90 euro.