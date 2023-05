Eufy Video Doorbell Dual vanaf nu compatibel met HomeBase 3

We hebben er een hele tijd op moeten wachten en ook in onze review van de Eufy Video Doorbell Dual en onder andere artikelen kregen we regelmatig de vraag wanneer de videodeurbel geschikt is voor de de nieuwe HomeBase 3. Het nieuwe thuisstation werd gelanceerd met de EufyCam 3. Diverse oudere videodeurbellen en camera’s werden bij lancering al ondersteund, maar de Dual videodeurbel van Eufy nog niet. Keer op keer werd de ondersteuning uitgesteld, maar wie nu kijkt bij de Compatibility List van Eufy ziet dat de ondersteuning eindelijk beschikbaar is. Vanaf nu kun je de videodeurbel met twee camera’s toevoegen aan de HomeBase 3.

Waar de reguliere 2K Video Doorbell al vanaf het begin te gebruiken is met de nieuwe HomeBase, daar werd ondersteuning voor de Dual Doorbell keer op keer uitgesteld. We vermoeden dat het te maken had met de gezichtsherkenning van zowel de videodeurbel als het nieuwe thuisstation. Beide producten beschikken namelijk over gezichtsherkenning en mogelijk botste dat met elkaar. Via Reddit laten meerdere gebruikers weten dat zij de Eufy Video Doorbell Dual inmiddels met de nieuwe HomeBase 3 hebben kunnen verbinden. Het is echter nog niet bij alle gebruikers mogelijk. Eufy brengt de firmware-update in fases uit, waardoor je mogelijk nog even geduld moet hebben.

Videodeurbel overzetten van HomeBase 2 naar HomeBase 3

Wil je weten hoe je al je Eufy-producten als videodeurbellen, camera’s en sensoren kunt overzetten van de HomeBase 2 naar de nieuwe versie? Daar hebben we een handig artikel over geschreven: Zo zet je Eufy-producten over van de HomeBase 2 naar de HomeBase 3.