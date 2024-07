Beyerdynamic introduceert Verio 200 open in-ear hoofdtelefoon

De Beyerdynamic Verio 200 is een draadloze hoofdtelefoon met een open ontwerp, wat inhoudt dat je altijd verbonden blijft met de buitenwereld. De driver heeft een diameter van 16,2 millimeter en het apparaat ondersteunt Bluetooth aptX Adaptive, SBC en AAC.

De in-ear oordopjes wegen 10,8 gram per stuk. Dankzij de bandjes van soepel siliconen en het gebruik van memory wire is de Verio 200 ontworpen om stevig te passen zonder mechanische druk uit te oefenen op de huid en de gehoorgang.

Elk oordopje is voorzien van twee microfoons en in combinatie met slimme technologie wordt active noise cancelling toegepast waardoor je grotendeels ontsloten wordt van de buitenwereld.

Met een volle accu kun je ongeveer acht uur naar muziek luisreren en met het oplaaddoosje krijg je daar nog eens 27 uur bij. Met Quickcharge kun je na tien minuten opladen een uur speeltijd krijgen.

De Beyerdynamic Verio 200 wordt bediend via aanraaksensoren of via een app. De Verio 200 is gemaakt voor sporters en is zweet- en spatwaterdicht volgens de IP54-norm.

Prijs en beschikbaarheid

De Beyerdynamic Verio 200 open-ear hoofdtelefoon is nu verkrijgbaar voor 199 euro in de kleuren zwart, crème en oranje.