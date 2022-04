Slimme tandenborstel kopen? Dit mag je verwachten

Motivatie door de slimme tandenborstel

Niet alle tandartsen zijn te spreken over slimme tandenborstels, omdat het uiteindelijk ook gaat om de persoon die zijn tanden poetst en niet alleen om de gimmick van het slim tandenpoetsen. Bovendien zien sommige tandartsen liever dat mensen investeren in bijvoorbeeld een Waterpik in plaats van dat ze veel geld uitgeven voor een tandenborstel die volgens hen ook zonder slimme mogelijkheden prima dienst doet voor je tanden en kiezen. Toch kunnen slimme tandenborstel wel degelijk motiveren om grondiger te poetsen. Zo kan bijvoorbeeld de Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected-tandenborstel goed aangeven via animaties hoe je moet bewegen om alle plekjes langs te gaan en plak te elimineren. Het belangrijkste doel van slimme tandenborstels is dan ook gebruikers bekend maken met hoe je optimaal poetst, het motiveren om langer en/of beter te poetsen, en ook om meer aandacht aan de tanden te besteden over een langere periode. In dat opzicht kan een slimme tandenborstel je beter helpen dan eenmaal per half jaar een bezoek aan de tandarts.

Hier op FWD hebben we slimme tandenborstels getest, zoals de Oral-B iO. Met deze slimme tandenborstel zie je in realtime hoe je je tanden poetst. We waren erg te spreken over deze premium tandenborstel. Met een prijs van zo’n 270 euro is de Oral-B iO zeker geen goedkope tandenborstel, maar we kunnen wel stellen dat het één van beste tandenborstels van dit moment is. Op het gebied van slimmigheid is er zelfs geen beter model te vinden. De iO weet zeer nauwkeurig en in real-time weer te geven hoe jij poetst en biedt verschillende handige en fraaie handvaten om het poetsen te verbeteren. Net zoals bij alle andere slimme tandenborstels is het erbij houden van je smartphone de grootste drempel. Dit vergt motivatie, ook als de nieuwigheid er van af is. Sowieso merken we dat slimme tandenborstels vooral veel bewustwording met zich meebrengen en dat kan heel waardevol zijn, voor iets dat we allemaal vaak toch wat hersenloos en veelal slaperig staan te doen. Oftewel, juist op het moment waarop je zelf niet op je scherpst bent, is het handig om een gadget te gebruiken die dat wel is.

Ook hebben we een tijdje geleden de Philips Sonicare DiamondClean getest. Hij poetst perfect, het design is strak en modern, de accessoires zijn fraai en handig, en er zijn voldoende instellingsmogelijkheden om het poetsen naar eigen wens af te stellen. Alleen maar positief dus. Maar, op het gebied van slimme functies valt dit model erg tegen. Het loont zich dus ook om vooraf te onderzoeken welke slimme tandenborstels daadwerkelijk slimme functies bieden waar je iets aan hebt. Lees sowieso onze reviews van slimme tandenborstels eens door om erachter te komen hoe ze precies werken, of ze werken en wat je er precies aan hebt.