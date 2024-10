Persoonlijk luisteren

De ‘L’ in de DALI-naam dekt de landing al een tijdje niet meer. Daarom dat we in Denemarken twee grote productlanceringen meekrijgen: de overige Epikore-modellen die deze luidsprekerfamilie eindelijk compleet maken en de voorstelling van de IO-8-hoofdtelefoon. De naam veranderen naar ‘DALHI’ gaat wellicht niet gebeuren, maar hoofdtelefoons zijn inmiddels wel een belangrijk deel van het productaanbod van het merk geworden. Voor het topmodel dat vorig jaar werd gepresenteerd, de IO-12, was er veel lof, onder meer in de vorm van een EISA Award voor de beste draadloze koptelefoon. Want inderdaad: ondanks de voorliefde voor passieve luidsprekers (maar het heeft er ook actieve), besloot DALI om enkel draadloze hoofdtelefoons aan te bieden. Dat past ook beter bij wat mensen nu willen, merkt productmanager Krestian Pedersen op. Maar omdat het hifi-gebeuren toch echt deel is van het DNA van het bedrijf, kun je de IO-8 (en de IO-12) ook ‘audiofiel’ bekabeld gebruiken. Dat is zelfs mogelijk op twee manieren. Een eerste ‘high-end’-optie is de koptelefoon met een USB-kabel aan je computer of mobiel toestel te hangen. Onderweg misschien wat minder handig, al hebben we het al gedaan en het is niet lastiger dan een hoofdtelefoonkabeltje zoals vroeger iedereen gebruikte. De USB-optie is vooral een goede manier om werkend aan een laptop of thuis muziek lossless en zelfs in hi-resformaat aan de DAC in de IO-8 aan te leveren. Daarnaast is er een klassieke bekabelde modus via een snoer met hoofdtelefoonjack. Deze werkt zelfs als de IO-8 uit staat of de batterij leeg is.

De bekabelde modi zijn ongewoon maar ook niet uniek bij betere draadloze hoofdtelefoons. DALI ging wel een stap verder door een passief circuit te voorzien die ervoor zorgt dat de IO-8 in een uitgeschakelde stand zo goed mogelijk hetzelfde klinkt als in de actieve modus. Dat is wel typerend voor het bedrijf, het wil echt dat z’n producten altijd volgens dezelfde principes wordt gebouwd en consequent klinken.