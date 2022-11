WhatsApp rolt berichten naar jezelf sturen uit

Begin november kon je al lezen dat de berichtendienst WhatsApp werkte aan een functie om jezelf een bericht te sturen. Deze functie werd toen uitgebreid getest. De test lijkt echter geslaagd, want de ze gaan de functie wereldwijd uitrollen naar de iOS- en Android-versies van de berichtendienst.

WhatsApp jezelf?

Waarom zou je jezelf een bericht willen sturen? Het klinkt misschien wat vreemd, maar je moet het zien als een soort Notities-app voor jezelf. Belangrijke afspraken, een boodschappenlijstje of iets anders wat je niet mag vergeten stuur je zo gemakkelijk even naar jezelf. Je bent dagelijks waarschijnlijk toch met WhatsApp bezig, dus zo word je altijd geconfronteerd met je eigen notities. Daarnaast kan het ook handig zijn om bestanden met jezelf te delen. WhatsApp ondersteunt meerdere apparaten tegelijk. Zo kun je WhatsApp niet alleen op je smartphone, maar ook bijvoorbeeld op je pc gebruiken. Alles wordt gesynchroniseerd, waardoor de berichten overal gelijk zijn. Als je straks berichten naar jezelf kunt sturen kun je zo heel gemakkelijk bestanden als foto’s of video’s tussen verschillende apparaten uitwisselen.

De functie rolt binnenkort uit en het kan enkele weken duren voordat het echt wereldwijd beschikbaar is. Zorg dat je de nieuwste versie van WhatsApp uit de Play Store of App Store gedownload hebt om van alle nieuwe functies gebruik te kunnen maken.