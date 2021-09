WhatsApp op meerdere apparaten tegelijk gebruiken is nu beschikbaar

De functie was al een tijdje in ontwikkeling, maar alle gebruikers wereldwijd kunnen nu aan de slag met WhatsApp gebruiken op maximaal vijf apparaten tegelijk. Het gaat op dit moment om een bèta-versie, dus niet alles werkt nog even soepel. Zo kun je op dit moment maar één smartphone tegelijk gebruiken, maar wel met vier extra apparaten zoals je pc of laptop. Andere smartphones en tablets tegelijk zal op een later moment nog toegevoegd worden. Je kunt vanaf nu dus ook WhatsApp gebruiken op je laptop of pc, zonder dat er een direct verbinding met je smartphone nodig is. Hoe moet je dit doen?

Open WhatsApp

Druk rechtsboven op de drie stipjes

Ga naar ‘Gekoppelde apparaten’

Druk op ‘Bèta voor meerdere apparaten’ om deel te nemen

Druk op ‘Een apparaat koppelen’ en scan de qr-codes om te starten

Straks ook WhatsApp op meerdere smartphones en tablets tegelijk

Let wel op dat je eerst uitgelogd wordt als je WhatsApp al via de webview of desktop gebruikt. Er moet dus echt een nieuwe koppeling gemaakt worden waarbij de verbinding met de smartphone niet meer nodig is. Het gaat op dit moment dus om een bèta-versie, maar wat we tot nu toe kunnen zien werkt het al redelijk soepel met je smartphone en pc of laptop. Wel lijkt het erop alsof de synchronisatie soms nog wat achterloopt. Daar zal de berichtendienst de komende tijd aan blijven werken. Straks moeten er ook meerdere smartphones en tablets tegelijk gekoppeld worden. De huidige bèta-versie werkt voor Android en iOS, maar zorg er wel even voor dat je de nieuwste update voor de berichtendienst download.