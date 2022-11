Binnenkort kun je met jezelf WhatsAppen

Het klinkt in eerste instantie misschien wat vreemd, maar er zit toch wel een logica achter. Andere berichtendiensten als Telegram of Slack bieden ook een optie om met jezelf te praten. Zo kun je bijvoorbeeld belangrijke berichten voor later opslaan, maar ook gewoon notities maken, een boodschappenlijstje of jezelf een herinnering sturen om iets wat je echt niet mag vergeten.

Bestanden uitwisselen tussen apparaten

Volgens website WABetaInfo rolt de functie nu uit naar enkele bèta-testers die de vroege versies van de berichtendienst testen. Je kunt gewoon jezelf toevoegen aan je contactenlijst, waarna je berichten met jezelf kunt uitwisselen, zoals we op de onderstaande afbeelding zien. Naast het bovenstaande is er echter nog een belangrijke reden om jezelf te WhatsAppen. Sinds enige tijd ondersteunt WhatsApp meerdere apparaten tegelijk. Zo kun je WhatsApp niet alleen op je smartphone, maar ook bijvoorbeeld op je pc gebruiken. Alles wordt gesynchroniseerd, waardoor de berichten overal gelijk zijn. Als je straks berichten naar jezelf kunt sturen kun je ook heel gemakkelijk bestanden tussen verschillende apparaten uitwisselen.

Voorlopig wordt de functie getest. Wanneer je jezelf kunt WhatsAppen in de publieke versie van de berichtendienst is op dit moment nog niet bekend. We verwachten ergens binnen nu en enkele maanden, mits de test uiteraard succesvol is gebleken.