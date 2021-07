Specificaties Samsung Galaxy Z Fold 3 duiken op via TENAA

We weten dat Samsung een Galaxy Unpacked-evenement gaat houden op 11 augustus. Alhoewel het niet exact duidelijk is welke producten we precies kunnen gaan verwachten tijdens het evenement, lijkt het erop dat we in ieder geval de opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 3 gaan zien. Dit gerucht lijkt nog sterker geworden, want de nieuwe opvouwbare smartphone is gekeurd via de Chinese instantie TENAA. En daardoor zijn er enkele specificaties bekend geworden.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is een stukje dunner geworden ten opzichte van de voorganger (zie Galaxy Z Fold 2 op de foto) en komt met afmetingen van 128.1 bij 158.2 bij 6.4 millimeter. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy Z Fold 2 heeft een dikte van 6,9 mm. Afgezien van de dunnere behuizing is het toestel voor de rest gelijkwaardig. Grote verschillen aan het scherm of de batterij gaan we dus ook niet zien. De batterij heeft een capaciteit van 4.500 mAh en het scherm is 6,2-inch. Het opvouwbare toestel draait op Android 11.

Andere specificaties zijn nog niet bekend, maar volgens geruchten gaat dit opvouwbare toestel een camera onder het hoofdscherm krijgen. Daarnaast zouden we de nieuwe Qualcomm Snapdragon 888-chipset aan boord moeten vinden, samen met 12 GB werkgeheugen en een ultra-groothoeklens met autofocus.

Samsung Galaxy Unpacked op 11 augustus

Naast de Samsung Galaxy Z Fold 3 heeft TENAA ook de Galaxy Z Flip 3 opgenomen, maar zonder dat er specificaties bekend zijn gemaakt. Op 11 augustus tijdens Samsung Galaxy Unpacked verwachten we de officiële lancering van beide smartphones, samen met de Samsung Galaxy Watch 4 en de Galaxy Buds 2.