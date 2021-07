Samsung Galaxy Unpacked-evenement op 11 augustus

Dit blijkt volgens de Zuid-Koreaanse website Digital Daily (via Pocket-Lint), die een hoge pief van Samsung hebben gesproken. Het nieuwe evenement zal online uitgezonden worden op 11 augustus.

Wat kun je dan verwachten op 11 augustus? Tot nu toe was het altijd nog een beetje onduidelijk of Samsung dit jaar met een nieuwe versie van de Galaxy Note zou komen. Dit vlaggenschip, tegenover de Galaxy S-serie, zou dit jaar toch niet moeten verschijnen. Vanwege de chiptekorten slaat Samsung het nieuwe Note-toestel waarschijnlijk over.

Vouwen en klappen tijdens Samsung Galaxy Unpacked

Wat je waarschijnlijk wel kunt verwachten is de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. Een klaptelefoon en opvouwbaar toestel dus. Deze modellen zouden goedkoper moeten zijn dan de huidige versies, waardoor deze technologie voor de gemiddelde consument een stukje betaalbaarder zou moeten worden. Ook kun je de Galaxy Watch 4, de nieuwste smartwatch van Samsung, en de Galaxy Buds 2 waarschijnlijk verwachten. Tot slot zijn er ook geruchten over de Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition). Een goedkopere versie dan de reguliere S21, maar wel een toestel dat veel dezelfde specificaties voor een lagere prijs zal brengen.

Op 11 augustus weten we waarschijnlijk meer tijdens het Samsung Galaxy Unpacked-evenement. Wij houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rond het nieuwe evenement van Samsung.