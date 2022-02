Samsung komt met Galaxy Book2 Pro convertibles in 13,3- en 15,6-inch

Eigenlijk komt Samsung met een laptop-variant en een convertible met touchscreen (waarbij je het scherm 360 graden kunt draaien) met de naam Galaxy Book2 Pro 360. Vooral die laatste is interessant, want het brengt een tablet en laptop samen in één model. Er komen twee verschillende modellen op de markt. Een kleinere convertible van 13,3-inch en een groter model van 15,6-inch. In beide gevallen gaat het om convertibles met een FHD Super Amoled-scherm met een resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels. Eerder al bracht Samsung in 2017 een Galaxy Book uit.

De convertibles in de Galaxy Book2 Pro 360-serie zijn uitgerust met een 12e generatie Intel Core i5 / Core i7, een Intel Iris Xe grafische kaart, 8/16/32 GB LPDDR5 werkgeheugen, opslaggeheugen van 256/512 of 1 TB SSD, twee stereo speakers getuned door AKG met Dolby Atmos, een FHD 1080p-camera, en batterijen van respectievelijk 63 Wh en 68 Wh. Opladen kan met de 65W USB type-c-adapter. De bekende stylus van Samsung, de S Pen is bij beide apparaten te gebruiken, net als bij de onlangs gelanceerde Samsung Galaxy S22 Ultra. Qua poorten vinden we Thunderbolt 4 (1), usb-c (2), HP en microSD.

Uiteraard is er volledige ondersteuning voor het Galaxy-ecosysteem. Middels Link to Windows koppel je je Galaxy-smartphone aan je Galaxy Book2 Pro 360. Ook kan je dit model perfect gebruiken als hub voor al je SmartThings-apparaten. Ook spraakassistent Bixby vinden we op het apparaat terug.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Book2 Pro 360 is vanaf 1 april beschikbaar in de kleuren Graphite, Silver en Burgundy. Prijzen beginnen bij 1.549 euro voor de 13,3-inch met een i7, 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen.