Samsung Galaxy SmartTag 2 helpt je spullen terug te vinden

Samsung komt met de Galaxy SmartTag 2, de opvolger van de reguliere SmartTag en SmartTag+. De kleine tracker heeft een nieuw ontwerp om je waardevolle spullen nog beter te kunnen volgen.

“We kijken voortdurend naar mogelijkheden om het leven van mensen makkelijker te maken met Samsung Galaxy,” zegt Gerben van Walt Meijer van Samsung Nederland. “Met de Galaxy SmartTag2 willen we ervoor zorgen dat Samsung Galaxy-gebruikers hun bezittingen op een makkelijke en intuïtieve manier kunnen vinden. Door de verbeterde zoekfunctie en de langere levensduur van de batterij zorgt hij in meer situaties voor gemoedsrust.”

Je gebruikt de Samsung Galaxy SmartTag 2 om je waardevolle spullen te kunnen volgen en terug te vinden. Denk aan je koffer op het vliegveld. Een verloren koffer is er dan dus niet meer bij. Deze tweede versie komt met enkele nieuwe functies, zoals de Lost Mode. Hiermee kan jij als eigenaar je contactgegeven invullen. Als iemand je koffer, rugzak of ander voorwerp vindt met een SmartTag 2 dan hoeven ze alleen de tag even te scannen en jouw contactgegevens komen tevoorschijn. De nieuwe Compass View-functie moet ervoor zorgen dat de richting en afstand veel duidelijker aangegeven wordt. Samsung heeft ook de SmartThings Find-app verder verbeterd en er is ook een nieuwe energiebesparende modus. IP67 voor water- en stofbestendigheid en een nieuw ringvormig design zorgen voor nog meer gebruiksgemak.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 20 oktober zal de eerste levering plaats gaan vinden voor een losse tracker. Je kunt kiezen uit een witte of zwarte variant. De verkoopadviesprijs van de Samsung Galaxy SmartTag 2 is 39,99 euro. Een pakket met vier SmartTags 2 is al vanaf 13 oktober beschikbaar voor 129,99 euro.