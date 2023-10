NPO Start op de schop: nieuwe mobiele en tv-apps op komst

Op NPO Start kun je niet alleen programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep terugkijken, maar ook live meekijken. Een deel van het aanbod is gratis, maar met een abonnement (NPO Plus voor 2,95 euro per maand) kun je nog meer uit de dienst halen. De afgelopen jaren is er veel kritiek op NPO Start geweest. Het werkte niet helemaal soepel en de huidige apps passen niet meer helemaal bij deze tijd. Dat moet anders, dacht men ook bij de dienst zelf. Daarom komt er een vernieuwd platform. Ze beginnen met de website, daarna de mobiele app en als laatste zijn ook de TV-apps aan de beurt.

Zo wil de dienst stap voor stap naar een verbeterde gebruikerservaring toe werken. Zo werkt men aan een stabielere app en kijk je verder waar je gebleven was. Dit moet er ook voor zorgen dat er minder haperingen te zien zijn. De app moet straks ook gebruiksvriendelijker gemaakt worden, waardoor je sneller kunt vinden wat je zoekt en nieuwe programma’s kunt ontdekken. Ook wordt het persoonlijker, doordat het aanbod aangeboden kan worden aan de hand van jouw kijkgedrag. Het nieuwe NPO Start krijg een nieuw en toegankelijk ontwerp met een complete restyling. NPO Start blijft ook na de restyling gratis.

Ook NPO Plus wordt vernieuwd

NPO Plus profiteert ook van de restyling. Waar NPO Start het oude ‘Uitzending Gemist’ is, en ook volledig gratis,, daar is NPO Plus een extra service waar je voor 2,95 euro per maand programma’s langer kunt terugkijken of al eerder kunt bekijken. Daarnaast is het volledig reclamevrij en heb je een hogere beeldkwaliteit tot je beschikking. Het zal wel langer duren voordat de Kindprofielen actief zijn op de vernieuwde dienst.