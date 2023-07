Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic gepresenteerd

Op zoek naar een nieuwe smartwatch? Samsung heeft de nieuwe Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic gepresenteerd met persoonlijke gezondheidsbegeleiding, nieuwe ontwerpupgrades ten opzichte van de vorige generatie en een verbeterde mobiele ervaring.

“Met de nieuwe Galaxy Watch6 en Galaxy Watch6 Classic maken we onze belofte waar om geavanceerde gezondheidsmonitoring voor een breed publiek beschikbaar te maken, met eenvoudiger toegang direct vanaf de pols,” zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile eXperiences bij Samsung Nederland. “Van slaap- en fitnesscoaching tot voedingsinzichten, Samsung biedt gebruikers allerlei nieuwe en handige manieren om goed inzicht te krijgen in hun gezondheid en welzijn en deze te verbeteren. Iedere dag en iedere nacht.”

De nieuwe smartwatches met Wear OS by Samsung beschikken over verbeterde slaapcoaching en -analyse terwijl de fitnessfunctionaliteiten verder gepersonaliseerd zijn, waaronder met de functie Body Composition die de belangrijkste fysieke metingen vastlegt zoals skeletspieren, basaal metabolisme, lichaamsvocht en vetpercentage. Ook de nieuwe gepersonaliseerde Hartslag-zone-functie helpt bij het bereiken van je fitnessdoelen. Andere nieuwe mogelijkheden zijn Track Run, voor hardloopsessies op de baan, Custom Workout, HR Alert, bijhouden van de menstruatiecyclus en valdetectie.

Samsung belooft een twintig procent groter scherm met ruimte voor meer tekst en een groter toetsenbord om berichten (zoals je WhatsApp-berichten) te beantwoorden. Het scherm heeft een hogere resolutie en een tot dertig procent dunnere rand. De grotere accu en het lagere verbruik zorgen ervoor dat de Galaxy Watch 6-serie langer meegaat. Acht minuten snelladen zorgt daarnaast voor acht uur gebruik.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Watch 6 is echt voor alledaags gebruik en heeft een moderne en minimalistisch design. Dit model is verkrijgbaar in 44mm in Graphite en Silver en in 40mm in Graphite en Gold. Prijzen beginnen vanaf 319 euro voor de bluetooth-versie en 369 euro voor de lte-versie. De Samsung Galaxy Watch 6 Classic heeft een luxe en tijdloos horloge-ontwerp met de geliefde roterende omlijsting. Kies uit de kleuren Black en Silver in 43mm en 47mm. Prijzen starten vanaf 419 euro voor de bluetooth-versie en 469 euro voor de lte-versie.

