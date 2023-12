Samsung lanceert twee-in-één Galaxy Book 4 Pro 360

De Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 is zowel een tablet als een laptop met een scherm dat 360 graden kan draaien en een volledig werkend touchscreen. Dit model heeft een Amoled-scherm van 16-inch met een resolutie van 2.880 bij 1.800 pixels. Je kunt kiezen uit verschillende configuraties met een Intel Core Ultra 7 of een Core Ultra 5 en 512 GB of 1 TB opslaggeheugen aan boord middels een SSD. Het werkgeheugen is 16 GB.

Dit model is een echte Windows-convertible. Aan boord vinden we Windows 11 Home en ook de kenmerkende S Pen van Samsung wordt meegeleverd. De stylus vinden we ook terug bij de high-end telefoons van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Dit zorgt ervoor dat de Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 niet alleen privé, maar ook zakelijk goed te gebruiken is. De accu heeft een capaciteit van 76Wh en kan met 65W opgeladen worden. De convertible ondersteunt Wi-Fi 6e, bluetooth 5.3 en beschikt over twee Thunderbolt 4-poorten, usb-type-a, HDMI 2.1, micro-sd en een koptelefoon/microfoonaansluiting. Aan boord vinden we ook een camera van twee megapixel voor 1080p-beelden.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 is straks verkrijgbaar in de kleuren Moonstone Gray en Platinum Silver. De prijs en beschikbaarheid is op dit moment nog niet bekend. De eerste release is in Zuid-Korea, waarna de convertible ook in andere markten zal verschijnen.