Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE en Galaxy Buds FE gelanceerd

Samsung neemt bij de FE-serie veel functies en mogelijkheden van de high-end toestellen over, maar dan in een goedkoper jasje. Wel de lusten, maar niet de lasten. Samsung kondigt de Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE en de Galaxy Buds FE aan.

Dit is de Samsung Galaxy S23 FE

De Samsung Galaxy S23 FE blijft volgens de fabrikant trouw aan de originele Galaxy S23 met de professionele camera en de soepele gamingprestaties. Ook dit toestel is IP68 water- en stofbestendig. Aan boord vinden we een Dynamic Amoled 2x-display met 120Hz refresh rate op het 6,4-inch FHD+-scherm. Je kunt kiezen uit 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.500 mAh en kan met maximaal 25W opgeladen worden. De camera’s aan boord zijn een 50MP Wide Camera, 12MP Ultra-Wide Camera, 8MP Telephoto Camera en 10MP Front Camera.

Dit zijn de Galaxy Tab S9 FE en Galaxy Tab S9 FE+

Niet één, maar twee nieuwe Galaxy S9 FE-tablets. Zo is er een reguliere versie met 10,9-inch lcd-scherm en een FE+-versie met 12,4-inch lcd-scherm. Verschil is er ook qua geheugen. Kies uit 6 GB + 128 GB of 8 GB + 256 GB bij de Tab S9 FE en uit 8 GB + 128 GB of 12 GB + 256 GB bij de Galaxy Tab S9 FE+. De batterij heeft een capaciteit van respectievelijk 8.000 mAh en 10.090 mAh. Qua camera’s is er een 8MP achtercamera en 12MP Ultra-Wide Camera aan de voorkant. De Tab S9 FE+ doet er nog een extra 8MP camera aan de achterkant bij. Voor de rest zijn de specificaties identiek met een octa-core processor, Android 13, Wi-Fi 6, bluetooth 5.3, IP68-classificatie en de S Pen (stylus). Ook zijn er dubbele luidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning.

Advertentie

Galaxy Buds FE

Samsung lanceert ook de Galaxy Buds FE. De draadloze oordopjes met noise cancelling bieden 6 uur afspeeltijd met ANC aan (21 uur met oplaadcase) en tot 8.5 uur met ANC uit (30 uur met ANC uit). De oortjes ondersteunen bluetooth 5.2 en beschikken over 3 microfoons aan boord.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Tab S23 FE is vanaf begin 2024 in de Benelux verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder Mint, Cream, Graphite en Purple. City Blue en Orange is verkrijgbaar via de website van Samsung. Een prijs is op dit moment nog niet bekend.

De Samsung Galaxy Tab S9 FE is per direct verkrijgbaar vanaf 529 euro. De Galaxy Tab S9 FE+ is per direct verkrijgbaar vanaf 699 euro. Kies uit de kleuren Mint, Silver, Gray en Lavender.

De Samsung Galaxy Buds FE zijn verkrijgbaar voor 109 euro in de kleuren Graphite en White.