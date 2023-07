Het concept is waarschijnlijk bij veel mensen al duidelijk na eerdere iteraties. De Galaxy Z Flip 5 is het zogenaamde klaptoestel zoals je die kent van vroeger, maar dan met een opvouwbaar scherm in het midden. De grootste trekpleister van deze vijfde generatie is het grotere scherm aan de buitenkant dat ook een volwaardige smartphone-ervaring moet bieden. De nieuwe Galaxy Z Fold 5 is een opvouwbare smartphone in boekvorm en vouwt dus ook open als een boek. Binnenin vind je een groter scherm dat je bijna kunt vergelijken met een tabletscherm. Ook het vermelden waard is de nieuwe Flex Hinge. Hierdoor is er nog minder ruimte bij het scharnier en vouwen de toestellen volwaardig open en dicht zonder dat je veel ruimte kunt zien. Het sluit hierbij veel beter aan. Dit maakt het esthetisch veel fijner om te zien.

Samsung Galaxy Z Flip 5

De Samsung Galaxy Z Flip 5 heeft een groter scherm aan de buitenkant. De Zuid-Koreaanse fabrikant noemt dit het ‘Flex Window’ en is 3,78 keer groter dan het scherm op de vorige generatie. Het is een Super Amoled display van 3,4-inch (60Hz) . Uiteraard biedt dit veel nieuwe functionaliteiten en heb je eigenlijk een volwaardig tweede scherm aan de buitenkant. Ook kun je zo gemakkelijk berichten beantwoorden zonder het toestel open te klappen. Het hoofdscherm aan de binnenkant is een 6,7-inch Dynamic Amoled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 2.640 bij 1.080 pixels.

Het toestel heeft een snelle Snapdragon 8 Gen 2 aan boord met 8 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 3.700 mAh. Het toestel heeft twee camera’s van twaalf megapixel aan boord en een selfiecamera van tien megapixel. De Samsung Galaxy Z Flip 5 draait op Android 13 met One UI 5.1.1 en is waterbestendig volgens IPX8.

Samsung Galaxy Z Fold 5

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is de dunste en lichtste Fold tot nu toe. Je kunt je productiviteit een boost geven met Multi Window en App Continuity en het toestel heeft een verbeterde Taskbar zodat je snel kunt schakelen tussen verschillende apps. Dit toestel maakt echt gebruik van het grote binnenste scherm van 7,6-inch ( Dynamic Amoled, 120Hz, 2.176 bij 1.812 pixels) om je een tablet-ervaring te geven. Vouw je het toestel niet open? Dan kun je het Cover Screen gebruiken. Dit is een Dynamic Amoled Display van 6,2-inch met een resolutie van 2.316 bij 904 pixels en heeft tevens een verversingssnelheid van 120Hz. Het toestel maakt gebruik van de nieuwe S Pen Fold Edition, de nieuwe stylus bij dit toestel.

Ook hier vind je de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 aan boord met 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.400 mAh. Aan boord vinden we diverse camera’s, waaronder een Rear Triple Camera met een hoofdcamera van 50 megapixel, telephoto camera van tien megapixel en een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel. Dat is echter nog niet alles, want je hebt verder nog een Cover camera van tien megapixel, Under Display Camera van vier megapixel en een Rear Dual Camera van beide twaalf megapixel. Alle mogelijkheden dus om foto’s te gaan maken. Ook dit toestel draait op Android 13 met One UI 5.1.1. Je kunt tot twee nano SIMS en één eSIM plaatsen.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Z Flip 5 is verkrijgbaar vanaf 11 augustus voor 1.199 euro in de kleuren Mint, Graphite, Cream en Lavender. De Samsung Galaxy Z Fold 5 is ook verkrijgbaar vanaf 11 augustus verkrijgbaar vanaf 1.899 euro in de kleuren Icy Blue, Phantom Black en Cream. De voorverkoop van beide toestellen start vandaag.