IKEA komt met drie nieuwe sensoren voor het slimme huis

De IKEA sensoren hebben de naam PARASOLL, VALLHORN en BADRING en zijn de nieuwe smart sensoren van de meubelwinkel. Volgens IKEA kun je zo vanaf de hele wereld het huis in de gaten houden. Gebruikers ontvangen in real-time notificaties, zodat je overal ter wereld op de hoogte blijft van de gebeurtenissen thuis.

De sensoren worden volgens IKEA betaalbaar in de markt gezet en zijn door iedereen gemakkelijk te gebruiken. Ze hebben een onopvallend design, zodat ze bewust niet opvallen. Ze kunnen standalone werken, maar ook in combinatie met andere slimme producten van IKEA. Ze werken namelijk met de DIRIGERA-hub (via Zigbee) en de IKEA Home Smart-app. Let op dat ze niet met de oude Trådfri-hub werken. Je moet dus de nieuwe DIRIGERA-hub gebruiken.

Dit zijn de nieuwe IKEA-sensoren

De PARASOLL deur- en raamsensor kun je plaatsen bij, de naam zegt het al, een deur of een raam. De sensor houdt in de gaten wanneer een deur of raam geopend of gesloten wordt, zodat je direct op de hoogte bent bij eventuele indringers.

De VALLHORN bewegingssensor kun je zowel binnen als buiten gebruiken en kijkt naar eventuele beweging. Dit kun je combineren met de slimme lampen van IKEA, zodat het licht bijvoorbeeld direct aan gaat als je het toilet bezoekt.

De BADRING tenslotte is de waterlekkagesensor. Deze plaats je bijvoorbeeld naast je wasmachine. Je ontvang direct een notificatie als er een waterlek wordt geconstateerd, zodat je in actie kunt komen.

Prijs en beschikbaarheid

De PARASOLL en de VALLHORN zijn vanaf januari verkrijgbaar voor respectievelijk 9,99 euro en 7,99 euro. De BADRING verschijnt in april voor 9,99 euro.