Samsung Galaxy Tab S8 Ultra krijgt mogelijk vervelende feature

Volgend jaar brengt Samsung waarschijnlijk de high-end Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ en de Tab S8 Ultra op de markt, naast de Samsung Galaxy S22-smartphonelijn. De Ultra-variant van de nieuwe tabletreeks lijkt echter voorzien te worden van een vervelende functie.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra krijgt een notch?

Er zijn namelijk afbeeldingen gelekt van het aanstaande apparaat. Op die afbeeldingen is te zien dat dit model dunne schhermranden krijgt. Daardoor is er minder ruimte voor een camera aan de voorkant. Om dat probleem op te lossen, gaat Samsung er mogelijk voor kiezen een notch aan de voorkant te parkeren. In die notch zit dan een frontcamera, waarmee je selfies maakt en videobelt, bijvoorbeeld. Het Zuid-Koreaanse bedrijf had ook voor een camera onder het scherm kunnen kiezen. De bron laat verder weten dat de gelekte renders nog niet honderd procent accuraat zijn, dus misschien verandert er nog iets aan het design.

De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra krijgt een serie imposante specificaties, zoals het er nu naar uitziet. De afmetingen zijn naar verluidt 325,8 bij 207,9 bij 5,4 millimeter, terwijl het oled-scherm aan de voorkant maar liefst 14,6-inch groot moet zijn. De verversingssnelheid is mogelijk 120 Hertz, terwijl de resolutie 2.960 bij 1.848 pixels bedraagt. Dan kom je uit op een lage pixeldichtheid, dus we moeten nog maar zien wat dit voor de scherpte van het scherm betekent. Onder de motorkap zit waarschijnlijk een nog onaangekondigde Snapdragon 898-processor, die vergezeld wordt door 8 tot 12 GB aan werkgeheugen en 128 tot 256 GB aan werkgeheugen.

Advertentie

Verder is er mogelijk een tweeledig camerasysteem, bestaande uit een 13 en 5 megapixelcamera. De accu is naar verluidt 12.000 mAh groot en wordt opgeladen middels een snelheid van 45 watt. Het is nog niet duidelijk wanneer Samsung de tablets presenteert.