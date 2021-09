‘Galaxy S22 Ultra lijkt op Note-serie, heeft ruimte voor S Pen’

In januari kondigt Samsung waarschijnlijk de Galaxy S22-serie aan, waaronder de Galaxy S22 Ultra. Mogelijk geeft het Zuid-Koreaanse bedrijf de smartphone een uiterlijk mee dat iets wegheeft van de Galaxy Note-serie. Dat zou niet vreemd zijn, omdat het bedrijf lijkt weg te stappen van die serie.

Galaxy S22 Ultra lijkt op Galaxy Note?

Onlangs kwam namelijk in het nieuws dat Samsung de rechten op de merken van de Galaxy Note niet verlengde in eigen land. Helaas heeft het bedrijf er verder nog niets over bekendgemaakt, dus moeten we het doen met geruchten en gelekte informatie.

Op gelekte renders is nu te zien dat de Samsung Galaxy S22 Ultra een design krijgt dat lijkt het design van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Aan de randen buigt het scherm door, het frame is behoorlijk rechthoekig én er is ruimte voor een S Pen (rechts aan de onderkant).

Achterop zit een groot camera-eiland waarin vier sensoren gehuisvest zitten. Daarnaast is er nog een vijfde uitsnede, die mogelijk bedoeld is voor laserautofocus. Opvallend is verder hoe klein het eiland dit keer is, waardoor de verhoudingen van het design gevoelsmatig niet kloppen.

Naar verluidt heeft de Galaxy S22 Ultra afmetingen van 163,2 bij 77,9 bij 8,9 millimeter. Dat is vergelijkbaar met de afmetingen van de eerdergenoemde Note. Mochten de gelekte renders inderdaad het design van de Ultra laten zien, dan is het inmiddels wel duidelijk dat Samsung de Note-serie achter zich gaat laten.