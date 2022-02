Samsung Galaxy S22 Ultra en Galaxy Tab S8 vanaf nu verkrijgbaar

Samsung heeft de Galaxy S22-serie officieel gepresenteerd op 9 februari. De Zuid-Koreaanse fabrikant kwam toen met drie verschillende smartphones. Naast de reguliere Galaxy S22 en de Galaxy S22+ is daar het ultieme vlaggenschip, de Galaxy S22 Ultra. En waar we moeten wachten op de andere twee modellen, daar is de Galaxy S22 Ultra vanaf nu verkrijgbaar in de winkels.

Het toestel is eigenlijk een mix van de Galaxy- en de Note-serie. Voor het eerst is namelijk de S Pen van de Note-serie aanwezig. Samen met de geavanceerde cameramogelijkheden van de Galaxy-serie hoopt Samsung hiermee de ultieme smartphone gelanceerd te hebben. Qua camera’s heb je een hoofdcamera van 108 megapixel (Dual Pixel AF, F1.8, FOV 85˚), een ultra-groothoeklens van 12 megapixel (F2.2, FOV 120˚) en twee telephoto camera’s van beide 10 megapixel (respectievelijk 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ en 10x Optical Zoom, F4.9, FOV 11˚) tot je beschikking. Het toestel draait op de nieuwe Exynos 2200.

De Samsung Galaxy S22 Ultra is verkrijgbaar in diverse kleuren en varianten. Zo is daar een versie met 8 GB/128 GB voor 1.249 euro, een versie met 12 GB/256 GB voor 1.349 euro, een versie met 12 GB/512 GB voor 1.449 euro en een ultieme versie met 12 GB werkgeheugen en 1 TB opslaggeheugen voor 1.649 euro. Qua kleuren kun je kiezen uit Burgundy, Phantom Black, Phantom White en Green. De lanceringsdatum voor de reguliere Galaxy S22 en de Galaxy S22+ staat voor nu op 11 maart. Daar moeten we dus nog even twee weken op wachten.

Galaxy Tab S8-serie

Daarnaast is de Galaxy Tab S8-serie nu ook verkrijgbaar. De nieuwe serie bestaat uit drie verschillende tablets. En deze blijken ook echt flink van elkaar te verschillen, zoals je kunt lezen in ons nieuwsbericht. De Galaxy Tab S8 is beschikbaar voor € 749,- (128 GB), de Tab S8+ voor € 949,- (128 GB) en de Tab S8 Ultra voor € 1.149,- (128 GB).