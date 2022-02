Dit is de Samsung Galaxy Tab S8-serie

Alhoewel de nieuwe tablets allemaal onder de Tab S8-serie vallen, zijn ze behoorlijk verschillend van elkaar. Laten we beginnen met de overeenkomsten. De tablets draaien op Android 12 en draaien op een 4nm-processor. Waarschijnlijk dezelfde als in de Galaxy S22-serie. Ze ondersteunen bluetooth 5.2, usb-type-c, wifi 6e en 5g. Ook is er bij alle drie de tablets ondersteuning voor de S Pen. Deze wordt ook meegeleverd, zodat je direct aan de slag kunt. Verder hebben de tablets Quad Stereo Speakers met geluid dat is getuned door AKG. Ook Dolby Atmos wordt ondersteund. Aan boord vinden we verder drie microfoons, gps en diverse sensoren. Je kunt filmen in 4k met maximaal 30 beeldjes per seconde. Achterop vinden we een hoofdcamera van 13 megapixel met AF en een ultra-groothoekcamera van 6 megapixel. Ook een flitser is aanwezig. Voorop vinden we een camera van twaalf megapixel. De Tab S8 Ultra voegt daar een tweede selfiecamera aan toe van 12 megapixel, zodat je een wide camera en ultra-wide camera aan de voorkant ter beschikking hebt.

Daarnaast zijn er ook grote verschillen tussen de drie verschillende tablets. Te beginnen met het display:

Galaxy Tab S8: 11-inch, 2.560 x 1.600 pixels, ltps tft, tot 120HZ

Galaxy Tab S8+: 12,4-inch, 2.800 x 1.752 pixels, Super Amoled, tot 120Hz

Galaxy Tab S8 Ultra: 14,6-inch, 2.960 x 1.848 pixels, Super Amoled, tot 120Hz

De batterijen zijn respectievelijk 8.000 mAh, 10.090 mAh en 11.200 mAh voor de Tab S8, Tab S8+ en de Tab S8 Ultra. Opladen kan bedraad tot maximaal 45W. De vingerafdruksensor zit bij het reguliere model aan de zijkant, terwijl we die bij de Plus en Ultra onder het scherm vinden. Qua geheugen heb je verschillende mogelijkheden. De Tab S8 en Tab S8+ zijn verkrijgbaar met 8 of 12 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Het Ultra-model heeft 8 GB, 12 GB of 16 GB werkgeheugen en 128 GB, 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is bij alle drie de tablets uitbreidbaar met een micro-sd-kaart tot 1 TB.