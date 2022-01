Samsung kondigt Exynos 2200 voor Galaxy S22 aan

De Samsung Exynos 2200 moet mooie stappen gaan zetten op het gebied van fotografie en gaming. Het nieuwe platform is gebouwd op het 4nm-procedé en komt met een nieuw GPU met de naam Xclipse. Het is gemaakt in samenwerking met AMD en beschikt over de AMD RDNA2 architectuur. Hierdoor is het een geavanceerde chip die tevens raytracing naar de smartphone moet brengen. Middels raytracing wordt licht veel realistischer weergegeven en zijn reflecties veel waarheidsgetrouwer. Dat moet zorgen voor realistischere games. Het lijkt er dus op dat Samsung meer werk gaat maken van gaming op de Galaxy S22. Ook vanwege de subtitel: Playtime is over en de tekst ‘Console quality graphics now on mobile’.

De Exynos 2200 maakt gebruik van Armv9-kernen. Deze octa-core processor beschikt over een Cortex-X2 core, drie Cortex A710 cores en vier Cortex A510 cores. Verdere details ontbreken. Wel weten we dat er ook een NPU is toegevoegd aan de chipset om te helpen bij kunstmatige intelligentie.

Ook voor fotografie en 8k-videos

De Exynos 2200 ondersteunt in totaal tot zeven camerasensoren, waaronder een hoofdcamera tot 200 megapixel, 8k video-opnames, 4k display met een beeldverversingssnelheid tot 120Hz of QHD+-resoluties met 144Hz. De chipset werkt met LPDDR5 werkgeheugen en UFS 3.1 storage en er is uiteraard een 5g-modem aanwezig. De Exynos 2200 is op dit moment in massaproductie.

De Samsung Galaxy S22 wordt waarschijnlijk begin februari aangekondigd met de nieuwe chipset aan boord.

