De grootste verandering ten opzichte van de vorig jaar gelanceerde Redmi Note 10-serie is volgens Xiaomi een vernieuwd camerasysteem, een betere laadsnelheid, scherper display en een snellere chipset. Alle toestellen beschikken over dual speakers en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Ook is er een 5.000 mAh-batterij op alle vier de toestellen aanwezig, net als AI Face Unlock en een vingerafdruksensor aan de zijkant. Toch zijn er ook verschillen te ontdekken binnen de Redmi Note 11-serie die overigens al eind januari werden gepresenteerd, maar nu dus pas naar de Nederlandse markt komen.

Redmi Note 11 Pro 5G

De Redmi Note 11 Pro 5G is het toptoestel van de vier. Deze beschikt over een 120 Hz 6,67″ FHD Amoled DotDisplay, een Snapdragon 695 en komt met 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 64 GB of 128 GB opslaggeheugen. Opladen van de 5.000 mAh-batterij kan met een snelheid van 67W. Achterop vinden we een hoofdcamera van 108 megapixel, ultra-groothoeklens van acht megapixel en een macrocamera van twee megapixel. Voorop vinden we een selfiecamera van zestien megapixel en uiteraard is er 5g-ondersteuning aanwezig.

Redmi Note 11 Pro

De Redmi Note 11 Pro verschilt op meerdere vlakken ten opzichte van het 5g-toestel hierboven. Het display en camerasysteem is identiek, maar hier is een extra twee megapixel dieptecamera toegevoegd. De processor is een MediaTek Helio G96. De rest is wel identiek.

Advertentie

Redmi Note 11S

De Redmi Note 11S beschikt over een 90Hz 6,43″ FHD+ Amoled DotDisplay. Het camerasysteem en de processor is identiek aan de Redmi Note 11 Pro hierboven. Opladen gaat wel iets trager, dit keer met 33W. Voor de rest lijkt ook dit toestel op de anderen.

Redmi Note 11

Het reguliere toestel verschilt het meest van allemaal. Ook hier de 90Hz 6,43″ FHD+ Amoled DotDisplay, maar dan met een Snapdragon 680 aan boord en 4 GB of 6 GB werkgeheugen en 64 GB of 128 GB opslaggeheugen. Het camerasysteem beschikt over een hoofdcamera van 50 megapixel, ultra-groothoeklens van acht megapixel en een macro- en dieptecamera van twee megapixel. De selfiecamera beschikt over dertien megapixel.

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Het is bijna niet meer bij te houden, maar bij dit toestel staat er weer een plusje in de titel. Waarom er vijf toestellen uitgebracht moeten worden die allemaal sterk op elkaar lijken is ons een raadsel. Dit toestel is vrijwel identiek met de Redmi Note 11 Pro 5G helemaal bovenaan dit nieuwsbericht, maar kan dit keer met 120W opladen. De batterij van 4.500 mAh laad je in ongeveer 15 minuten helemaal op. De processor is dit keer een MediaTek Dimensity 920-processor. Kies uit 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen.

Prijs en beschikbaarheid

De vanafprijzen van de nieuwe smartphones zijn als volgt:

Redmi Note 11 Pro 5G: 369 euro

Redmi Note 11 Pro: 349 euro

Redmi Note 11S: 279 euro

Redmi Note 11: 229 euro

Redmi Note 11 Pro+ 5G: 399 euro

De nieuwe serie is vanaf 6 april beschikbaar.