AirPlay krijgt Dolby Atmos-ondersteuning voor speakers van derden

Op dit moment kun je middels Apple’s AirPlay alleen stereo audiosignalen versturen, waardoor populaire audioformaten zoals Dolby Atmos niet tot de mogelijkheden behoren. Dat verandert later dit jaar, wanneer AirPlay een upgrade krijgt waarmee ondersteuning voor Dolby Atmos toegevoegd wordt.

In eerste instantie zal de upgrade het mogelijk maken om muziek van een iPad of iPhone naar een HomePod te streamen, in de hoogste kwaliteit, waaronder Dolby Atmos. Apple benoemt ook alleen muziek, maar we gaan er vanuit dat dit op een later moment ook voor films zal gelden. Ook moet het in een later stadium mogelijk zijn om audio in Dolby Atmos naar speakers van derden te streamen. Welke merken dit gaan ondersteunen is nog niet duidelijk maar waarschijnlijk vergt dit ook een update aan de kant van die fabrikanten.