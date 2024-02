De nieuwe draadloze oortjes zijn volgens de Berlijnse fabrikant geschikt voor games, video’s, series, telefoontjes, podcasts, muziek en nog veel meer. Het zijn echte alleskunners die volgens Teufel eersteklas geluidskwaliteit, onderdrukking van het omgevingsgeluid (ANC) en een transparantiemodus heeft. De Teufel AIRY TWS 2 beschikt over bijna twee keer zo grote drivers (10mm in plaats van 5,8mm) in vergelijking met de originele AIRY TWS. Deze krachtige, lineaire HD-drivers moeten zorgen voor een vol basgeluid, nauwkeurige weergave van hoge tonen en warme middentonen.

De Teufel AIRY TWS 2 biedt bluetooth 5.2 met AAC, ondersteuning voor Google Fast Pair, zes microfoons in plaats van vier microfoons voor een verbeterde spraakkwaliteit tijdens het telefoneren en een waterdicht ontwerp dankzij IPX4. Zo zijn deze oortjes rondom spatwaterbestendig en goed te gebruiken tijdens het sporten. Je kunt in relatieve stilte luisteren dankzij active noise cancelling. Deze ANC biedt ook een transparantiemodus om juist omgevingsgeluid toe te laten. De oortjes gaan 9 uur mee op een enkele lading en in totaal 42 uur met de oplaadcase. Tien minuten opladen laat je gelijk een uur luisteren.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel AIRY TWS 2 wordt geleverd inclusief oplaadcase, vijf verschillende maten eartips (XS, S, M, L, XL) en een laadkabel. Je kunt kiezen uit vijf verschillende kleuren, namelijk Pure White, Night Black, Ruby Red, Sage Green en Space Blue. De oortjes zijn per direct verkrijgbaar voor 99,99 euro via de website van Teufel.