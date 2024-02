Streamingtips #7 – De Verraders, Joy Ride en The Curse

The Curse (SkyShowtime)

Eindelijk gaat de onaangename serie The Curse weer verder: deze miniserie van Nathan Fielder lijkt een heel normale optekening te zijn van een koppeltje dat een soort Eigen Huis & Tuin-achtig programma presenteert waarin ze mensen helpen met hun woning en soms zelfs hun werk. Maar niets is minder waar, wanneer een meisje hem op een parkeerplaats een vloek geeft. Is het echt een vloek, of toch niet? The Curse is een bizarre vertelling waarvan niemand helemaal weet waar het naartoe gaat, maar wie weet wordt het in de afleveringen die nu verschijnen duidelijk: aflevering 6 tot en met 10 staan nu op SkyShowtime.