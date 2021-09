OnePlus en Oppo voegen Android-skins officieel samen in 2022

OnePlus-ceo en medeoprichter Pete Lau heeft in verschillende interviews met Amerikaanse media twee nieuwsfeiten naar buiten gebracht. De eerste bekendmaking is dat de Android-skin van de Chinese fabrikant samengevoegd wordt met die van zusterbedrijf Oppo. Dat betekent dat het Oxygen OS en Color OS straks dus één skin worden. Hoe die skin er precies uit komt te zien en welke functies verdwijnen, is nog niet bekend.

OnePlus en Oppo komen samen

Bovenstaand nieuws hing al een flinke tijd in de lucht. Eerder maakte Lau al duidelijk dat er veel gaat veranderen voor Oppo en OnePlus, dus we hielden hier al rekening mee. Hier zijn beide bedrijven dus achter de schermen mee bezig. Wanneer de nieuwe software gelanceerd wordt, is niet bekendgemaakt. Dit besluit heeft nog een ander effect: we hoeven dit jaar geen high-end smartphone meer van het Chinese merk te verwachten.

Terwijl je ondertussen je softwaretak omgooit, kun je maar beter ook geen hardware uitbrengen die daar sterk op leunt. Wat betekent dit concreet? Dit jaar doen we het zonder een T-model van het bedrijf. We krijgen dus geen OnePlus 9T of 9T Pro in de herfst. Voor wie wachtte op die cycle hebben we dus slecht nieuws. Sinds 2016 brengt de fabrikant aan het begin en eind van het jaar high-end smartphones uit, maar daar komt nu dus verandering in.

Daarnaast speelt ook nog mee dat er een wereldwijd chiptekort is. Niet alleen smartphonefabrikanten hebben daar last van. We zien wel dat Samsung bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Note-serie achter zich laat. Dit jaar hoeven we geen nieuw model te verwachten en de rechten op de merknaam zijn ook niet verlengd. Daarnaast merken gamers het sterk, omdat de Xbox Series X en PlayStation 5 nog altijd slecht te koop zijn. Om over de pc- en auto-industrie nog maar te zwijgen. Maar dan ooit is de techwereld afhankelijk van enkele partijen die chips leveren. En als die daar niet aan kunnen voldoen, dan treden her en der dus problemen op.

Nog even terug naar het onderwerp van dit bericht. Mocht je in de markt zijn voor een nieuwe OnePlus, dan kun je dus het beste wachten op de volgende, die mogelijk begin volgend jaar verschijnt. En anders ben je aangewezen op de OnePlus 9 (Pro).