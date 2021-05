Oppo verlengt updatebeleid Find X3 Series naar drie jaar

Oppo presenteerde de Find X3 Series in maart van dit jaar. De nieuwe serie bestaat uit drie smartphones, namelijk de Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo en de Find X3 Lite. Wij zijn aan de slag gegaan met het toptoestel van de serie. In de review van de Oppo Find X3 Pro spraken we over de (bijna) perfecte smartphone. Vooral het fantastische scherm, de uitstekende primaire camera’s en de eigen ColorOS 11.2-softwareschil vielen ten positieve op. Toch waren er ook minpunten. Naast de beperkte zoommogelijkheden van de camera en de stevige prijs spraken we over het updatebeleid van twee jaar. Dat moet gewoon beter. En Oppo lijkt geluisterd te hebben, want het updatebeleid voor deze serie is gewijzigd. Je krijgt nu drie jaar aan beveiligingsupdates en twee grote Android-updates.

Find X3 Series mogelijk zelfs vier jaar updates

Oppo laat daarnaast aan ons weten dat men onderzoekt of ze de serie mogelijk nog langer kunnen ondersteunen, tot een maximum van vier jaar. Let wel, de drie jaar updates geldt momenteel alleen nog voor de Find X3 Series. De drie jaar aan ondersteuning gelden dan ook nog niet voor de Reno- en A-serie van de Chinese fabrikant. Laten we hopen dat ook de andere series binnen Oppo’s portfolio binnenkort van minimaal drie jaar updates worden voorzien.