Dit is de Google Pixel 9-serie: vier verschillende smartphones

Niet twee, maar vier toestellen in de Google Pixel 9-serie. Hoe zit dat? Uiteraard is daar de Pixel 9, het reguliere toestel in de serie met een display van 6,3-inch. Het Pro-model bestaat dit keer uit twee verschillende toestellen. Er is het grote model met een display van 6,8-inch, maar ook een kleiner Pro-model met een display van 6,3-inch. Het kleinere toestel heet dit keer de Pixel 9 Pro, het toestel met het grotere scherm heet de Pixel 9 Pro XL. Tot slot is daar de Pixel 9 Pro Fold, een smartphone met een opvouwbaar scherm.

Onderling hebben de smartphones veel met elkaar gemeen. Zo draaien ze allemaal op de Tensor G4-chipset die wederom een stukje sneller is dan de Tensor G3 uit de Pixel 8-serie van vorig jaar en hebben ze een oled-scherm aan boord. Ook het fantastische updatebeleid is terug. Je kunt maar liefst zeven jaar Android-updates en beveiligingsupdates verwachten voor de Pixel 9-serie. Ook Gemini, het taalmodel van Google, is aanwezig op de toestellen. De Pixel 9-serie beschikt daarmee over diverse AI-functies. De kenmerkende camerabalk achterop het toestel is er ook nog steeds, maar deze loopt niet meer helemaal door. Het is echt een camera-eiland geworden, alhoewel nog steeds behoorlijk breed om dat kenmerkende Pixel-uiterlijk te behouden.

Google Pixel 9

De Google Pixel 9 heeft een 6,3-inch oled-scherm van 2.424 bij 1.024 pixels. De smartphone heeft 12 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.700 mAh en kan dit keer eindelijk wat sneller opgeladen worden met 45W. Het toestel heeft een hoofdcamera van 50 megapixel en een ultragroothoekcamera van 48 megapixel. De selfiecamera voorop is 10,5 megapixel.

Google Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL

De Google Pixel 9 Pro heeft een display van 6,3-inch met een resolutie van 2.856 bij 1.280 pixels. De Pixel 9 Pro XL heeft een 6,8″-scherm van 2.992 bij 1.344 pixels. Naast het display is er nog een verschil tussen beide toestellen. De batterij van de reguliere Pro heeft 4.700 mAh en de Pro XL 5.060 mAh. De Pro XL moet ook net iets vlotter opladen. Verder zijn beide toestellen identiek met 16 GB werkgeheugen en 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB opslaggeheugen. Wat de Pro-modellen onderscheid van het reguliere toestel zijn de camera’s. Naast een hoofdcamera van 50 megapixel en ultragroothoekcamera van 48 megapixel is daar een telecamera van 48 megapixel om in te zoomen. De selfiecamera beschikt over 42 megapixel.

Google Pixel 9 Pro Fold

Tot slot is daar de Google Pixel 9 Pro Fold. Deze vouwt open als een boek. Aan de buitenkant een 6,3″-scherm en binnen een groter scherm van 8-inch. Eigenlijk tover je hiermee een tablet tevoorschijn. Ook dit toestel heeft 16 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen, naast de Tensor G4-chipset. De batterij heeft een capaciteit van 4.650 mAh. Het toestel heeft diverse camera’s aan boord, maar wel met kleinere sensoren ten opzichte van de rest van de smartphones in de Pixel 9-serie. De hoofdcamera beschikt over 48 megapixel, ultragroothoekcamera 10,5 megapixel, telecamera 10,8 megapixel, selfiecamera 10 megapixel en een extra camera aan de binnenkant van 10 megapixel.

Prijs en beschikbaarheid

Je kunt de Google Pixel 9-serie vanaf nu vooruitbestellen en de Pixel 9 en Pixel 9 Pro XL zijn vanaf 22 augustus te koop in de winkels. De opvouwbare Pixel 9 Pro Fold is vanaf 4 september te koop en de kleinere Pixel 9 Pro op 9 september. Prijzen beginnen bij 899 euro voor de Pixel 9, 1.099 euro voor de Pixel 9 Pro, 1.199 voor de Pixel 9 Pro XL en 1.899 euro voor de Pixel 9 Pro Fold.