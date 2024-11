Review: Radiant Acoustics Clarity 6.2 – Zuiverheid van de bovenste plank

Ondanks dat er al veel luidsprekers te koop zijn, trok de Radiant Acoustics Clarity 6.2 bij z’n introductie meteen de aandacht. Dit is een bijzondere weergever, onder meer omdat het voorzien is van baanbrekende woofers gebouwd door het A-team van de hifi-industrie, Purifi. De gebruikte techniek is natuurlijk altijd wel een belangrijk deel van het verhaal van een luidspreker, maar in dit geval is dat nog veel meer zo. Er is bovendien de connectie met entrepreneur Peter Lyngdorf, een van de invloedrijkste mensen in de audioindustrie. Wat zijn connectie is met Radiant Acoustics en het design van deze speaker kon je al in een eerder interview met hem ontdekken.

Even bijzonder is het verkoopmodel van de Clarity 6.2. Je kunt ze in Nederland in de fysieke winkels van HiFi Klubben vinden (of via hun website), in België worden ze verkocht via de HiFi Corner-winkels in het Antwerpse. Dat HiFi Corner al jarenlang met succes Lyngdorf en Lyngdorf Steinway verdeelt, verklaart waarom Belgen de speakers bij deze fijne hifi-zaken kunt vinden. Maar buiten de Benelux en enkele andere landen wordt Radiant Acoustics vooral rechtstreeks online verkocht. Peter Lyngdorf wil op die manier duidelijk weerwerk bieden aan andere directe verkopers van audio, zoals Arendal, Buchardt Audio en Teufel. Want die oogsten wel wat succes. Een ding speelt daarbij in Lyngdorfs voordeel: de Clarity-speakers zijn ontworpen door mensen die al heel lang luidsprekers tekenen.