POCO lanceert F5-serie smartphones: POCO F5 Pro en POCO F5

Ongeveer een jaar na de F4-serie lanceert POCO de nieuwe F5-serie. Twee nieuwe toestellen zijn per direct verkrijgbaar. De POCO F5 PRO is het toptoestel binnen de serie. Ook de reguliere POCO F5 is door de fabrikant gelanceerd.

POCO F5 Pro

De POCO F5 Pro heeft een WQHD+ 120Hz AMOLED-scherm met een piekhelderheid van 1400 nits en kan 68 miljard kleuren weergeven. De resolutie van het scherm bedraagt 3.200 bij 1.440 pixels. Aan boord vinden we de Snapdragon 8+ Gen 1 met 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Je kunt zelf kiezen welke variant. Het toestel heeft een batterij van 5.160 mAh en kan met 67W snel weer worden opgeladen. Draadloos opladen kan met maximaal 30W.

Het toestel heeft een hoofdcamera van 64 megapixel (f/1.79), ultragroothoekcamera van acht megapixel (f/2.2) en een macrocamera van twee megapixel (f/2.4). Voorop vinden we een selfiecamera van zestien megapixel (f/2.45). Het toestel heeft een IP53-certificaat voor stof- en waterdichtheid. MIUI 14 for POCO op basis van Android is het besturingssysteem.

POCO F5

De POCO F5 heeft een 6,67 inch 120 Hz Flow AMOLED DotDisplay met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Aan boord vinden we de Snapdragon 7+ Gen 2. Volgens POCO de eerste keer dat deze chipset gebruikt wordt op de wereldmarkt. De POCO F5 beschikt over dezelfde geheugenconfiguraties als het Pro-model. Kies uit 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Aan boord vinden we hetzelfde camerasysteem als op de POCO F5 Pro. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Draadloos opladen behoort niet tot de mogelijkheden. Bedraad opladen kan met 67W.

Prijs en beschikbaarheid

De POCO F5 Pro is verkrijgbaar in zwart en wit. De versie met 8 GB + 256 GB kost 579 euro. De versie met 12 GB + 256 GB gaat 629 euro kosten. Het toestel is per direct verkrijgbaar voor een early bird-prijs van respectievelijk 499 euro en 549 euro.

De Poco F5 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en blauw. De versie met 8 GB + 256 GB kost 429 euro. De versie met 12 GB + 256 GB gaat 479 euro kosten. Ook dit toestel is per direct verkrijgbaar voor een early bird-prijs van respectievelijk 379 euro en 429 euro.