POCO C65 gelanceerd: nieuwe smartphone voor 149 euro

De POCO C65 heeft een lcd-scherm van 6,74-inch aan boord met een verversingssnelheid van 90Hz. De processor is een MediaTek Helio G85 en je kunt kiezen uit 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Wie dat wil kan ook een micro-sd-kaart plaatsen tot 1 TB om het opslaggeheugen verder uit te breiden. De batterij heeft een flinke capaciteit van 5.000 mAh. Opladen kan met 18W en de lader wordt meegeleverd. Het toestel draait op Android 13 met MIUI 14.

“De POCO C65 is gemaakt voor onze Gen Z-klanten die waarde hechten aan entertainmentervaringen van hoge kwaliteit en biedt ook geüpgradede musthave smartphonefuncties,” zegt Angus Ng, Head of Product Marketing bij POCO Global. “Met een groot scherm en sterke prestaties biedt de POCO C65 een verbazingwekkende waarde in het instapsegment.”

Aandacht gaat verder uit naar het camerasysteem. De POCO C65 heeft een triple camerasysteem met twee camera’s achterop waaronder een hoofdcamera van 50 megapixel en een selfiecamera voorop van acht megapixel. De hoofdcamera komt met tien speciale filmfilters en een filmframe. De selfiecamera heeft een zachte lichttring voor een natuurlijk lichteffect dat foto’s moet verbeteren.

POCO C65 – Prijs en beschikbaarheid

De POCO C65 is vanaf 20 november verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en paars. Je kunt kiezen uit twee varianten, namelijk 6 GB + 128 GB voor 149,90 euro of de variant met 8 GB + 256 GB voor 169,90 euro. Kijk voor meer informatie op de website van POCO.

Advertentie

Lees meer over POCO.