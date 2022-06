POCO introduceert flagship smartphones POCO F4 en POCO X4 GT

POCO F4

De POCO F4 is uitgerust met de Snapdragon 870 chipset en beschikt over een 7nm processor met 5G-ondersteuning. Het toestel heeft POCO’s hoogste frequentie prime core, die draait op 3.2GHz. De verwerkingskracht van de POCO F4 zorgt voor kortere app laadtijden, ondersteuning van hoge grafische games en een soepele scroll-ervaring op webpagina’s en apps. De prestaties worden ondersteund met een grote vapor chamber van 3,112mm², door een upgrade naar LiquidCool Technologie 2.0. De LPDDR5 RAM en UFS 3.1 ROM maken bovendien snellere toegang tot gegevens mogelijk en zijn geschikt voor multitasken met veeleisende apps.

De POCO F4 is het dunste model in de POCO line-up tot nu toe. Het toestel heeft een 6,67″ AMOLED-scherm en een DotDisplay van 2,76mm, een van de kleinste in het smartphonelandschap. Het scherm heeft een verversingsfrequentie van 120Hz en een 360Hz touch sampling rate, voor een lagere reactietijd. Met een schermhelderheid van 1.300 nits zorgt de POCO F4 ervoor dat elk moment wordt weergegeven met de ideale waarden voor detail en contrast. De stereo luidsprekers, geverifieerd met Dolby Atmos, moeten dynamisch en kristalhelder geluid leveren.

De smartphone heeft drie camera’s aan de achterzijde. De 64MP hoofdcamera heeft voor de allereerste keer optische beeldstabilisatie (OIS). Dit zorgt voor heldere en scherpe foto’s, zelfs bij weinig licht. Naast de 64MP hoofdcamera is er een 8MP ultra-wide camera en 2MP macrocamera. De 4K uitgeruste camera set-up wordt heeft diverse handige functies, waaronder een panoramische selfie modus, een nachtmodus, AI Skyscaping 4.0 en AI Erase 2.0.

De POCO F4 wordt geleverd met een 4,500mAh batterij en 67W Turbocharge, waardoor opladen tot 100% slechts 38 minuten duurt. Met volledig opgeladen batterij kun je maximaal 10 uur gamen, 21 uur video’s kijken en 119 uur muziek afspelen. Voor het opladen wordt gebruik gemaakt van Middle Middle Tab (MMT) technologie, een methode van snelladen die elektrische stromen in tweeën splitst voor verbeterde oplaadsnelheid en stabiliteit.

POCO X4 GT

De POCO X4 GT is voorzien van de MediaTek Dimensity 8100 chipset, een TSMC 5nm processor, die snelle prestaties biedt met behoud van een laag stroomverbruik en nauwelijks oververhit. Door de LPDDR5 RAM en UFS 3.1 ROM is de telefoon een van POCO’s snelste toestellen. Ook is de POCO X4 GT bedreven in het ondersteunen van hoge-frame-rate gaming. Het LiquidCool Technology 2.0 koelsysteem kan bovendien de SoC koel houden en soepele prestaties behouden.

De 20.5:9 LCD-schermverhouding van de POCO X4 GT zorgt ervoor dat het apparaat comfortabel in de hand ligt. De telefoon komt heeft POCO’s eerste LCD True Display. Deze past de kleurtemperatuur van het scherm aan de lichtomstandigheden in de omgeving, waardoor de kijkervaring comfortabeler wordt. Ook zorgt de POCO X4 GT op hardwareniveau voor een vermindering tot 30% van schadelijk blauw licht. De smartphone brengt een miljard kleuren en ondersteunt een DCI-P3 breed kleurengamma.

Door de 5,080mAh batterij met 67W turbocharge laadt de telefoon snel op tot 100% in 46 minuten. Het toestel is binnen zes minuten opgeladen tot 25% en zit na 30 minuten al op 85%. Door de Middle Middle Tab (MMT) technologie kun je meer dan 90 minuten gamen met 10 minuten opladen. De POCO X4 GT heeft Dolby Atmos stereoluidsprekers en een veelzijdige drievoudige achtercamera, met onder andere een 4K-camera met handige functies. De smartphone is voorzien van de 64MP hoofdcamera, de 8MP ultra-groothoekcamera en de 2MP macrocamera. Met de 16MP camera aan de voorkant maak je selfies.

Prijzen en beschikbaarheid van POCO F4

De POCO F4 wordt geleverd in drie kleuren: Night Black, Moonlight Silver en Nebula Green. Het toestel is beschikbaar in twee varianten: 6GB+128GB en 8GB+256GB. De POCO F4 is van 27 juni 13:00 uur tot 2 juli 13:00 uur te koop voor een early bird-prijs van respectievelijk €349 en €399.

De adviesverkoopprijzen zijn als volgt:

6GB+128GB: €399

8GB+256GB: €449

Prijzen en beschikbaarheid van POCO X4 GT

POCO X4 GT komt in de kleuren Silver, Black en Blue en is beschikbaar in twee varianten: 8GB+128GB en 8GB+256GB. De POCO X4 GT is van 2 juli 13:00 uur tot 4 juli 13:00 uur te koop voor een early bird-prijs van respectievelijk €229 en €349.

De adviesverkoopprijzen zijn als volgt: