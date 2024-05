POCO lanceert F6 Pro en F6 smartphones

POCO F6 Pro

De nieuwe POCO F6 Pro is een allround toestel dat de kloof dicht naar high-end smartphones, aldus de fabrikant zelf. Het toestel is voorzien van een WQHD+ 120Hz Flow AMOLED-scherm met 2K-resolutie en een 4000 nits piekhelderheid. Met de Snapdragon 8 Gen 2, Xiaomi’s HyperOS-besturingssysteem, enorm veel geheugen en opslag, levert de POCO F6 Pro volgens de fabrikant snelle prestaties en connectiviteit met verbeterde energie-efficiëntie.

Ook beschikt de POCO F6 Pro over de beste camera setup in het POCO-assortiment. De nieuwe Dual Native ISO Fusion-technologie heeft een kanaal voor hoge en lage versterking met een maximaal belichtingsverschil tot 16 keer. Gebruikers kunnen scènes fotograferen met een hoog licht- en donkercontrast om de ideale creatieve opname te maken. Door het POCO Imaging Engine-algoritme zijn de laad- en berekeningssnelheden aanzienlijk geoptimaliseerd. Met het nieuwe Ultra Night-algoritme kun je zelfs de nacht zien en heldere beelden vastleggen met een meer nauwkeurige kleurweergave via de AI-multiframe-fusie.

De POCO F6 Pro is verkrijgbaar in zwart of wit en is voorzien van fluwelen glas met gebogen randen, en wordt ondersteund door een 5000 mAh-batterij die de hele dag meegaat. Wanneer je moet opladen, laadt de slimme 120W HyperCharge je telefoon op tot 100% in slechts 19 minuten.