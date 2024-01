Verslag: Een dubbel jubileum bij Siltech en Crystal Cable

De overname van Siltech

Durven en ontdekken spelen een belangrijke opmaat naar Siltech. Het curriculum vitae van Edwin bekorten we maar met dat hij ook enige tijd bij Exxon en Philips Hilversum heeft gewerkt, tijdens het illustere P2000-tijdperk, voornamelijk met computers. Hij leerde er programmeren en het omgaan met ruisarme signalen. Na bij verschillende organisaties actief te zijn geweest werd hij in de periode 1982/1983 mede-eigenaar van Audio Service. Inmiddels is Edwin daar al lang uit, maar de firma in Elst bestaat nog steeds en is toonaangevend in de reparatie van top high-end merken. Dé grote stap kwam echter, toen Edwin in 1992 het failliete bedrijf Siltech, in 1983 opgericht en gevestigd in Nijmegen, in zijn geheel kon overnemen. Het was wel even slikken, het hele huis moest als onderpand worden ingebracht om dit mogelijk te maken. In die tijd waren de meettechnieken niet in staat om hoorbare verschillen in kabels te verklaren. Dit wel mogelijk maken werd een van zijn eerste missies. Kort na de overname ontstond vervolgens de eerste G1-zilverkabel. In de jaren daarna verschenen meerdere generaties goud-zilverkabels, steeds weer beter dan de vorige. Er ontstond een continue vraag naar Siltech-kabels. Toen in Brussel een Philips-vestiging failliet ging, kocht Edwin er voor een serieus groot bedrag uiterst geavanceerde meetapparatuur, die hij zich normaliter niet had kunnen veroorloven. Hiermee kon hij zijn grenzen verleggen op het gebied van meettechnieken, wetenschappelijk onderzoek en metallurgie. Hoe werden kristallen beïnvloed? Hoe zuiver kun je metalen verwerken en daarbij maximaal verontreiniging tegengaan? Wat is de invloed van koelen en verwarmen? Inmiddels was Siltech ook verhuisd naar een nieuwbouwpand op het bedrijventerrein in het Gelderse Elst, waar het bedrijf nu nog steeds is gevestigd. En nog steeds vindt alle research en development in eigen huis plaats. Een unicum voor een kleiner technisch georiënteerd bedrijf. En het bleef niet bij kabels. In 1998 zag de inmiddels legendarische SEPA-versterker het licht, een op buizen gebaseerd ontwerp. Later verscheen ook het eerste luidsprekersysteem, de imposante Pantheon XXV. ‘Het persoonlijke laboratorium van Edwin’, heb ik Gabi daar wel eens over horen zeggen.