Krix – Vijftig jaar machtig bioscoopgeluid (Brandstory)

Toen de pas afgestudeerde elektronica-ingenieur Scott Krix in 1974 besloot om van zijn hobby z’n werk te maken, was dat best een grote stap. Wat hij zeker niet wist, was dat z’n bedrijf zou uitgroeien tot een grote naam op het gebied van thuisbioscopen. Het begon dan ook zeer bescheiden, vertrekkende vanuit een winkel nabij Adelaide in Zuid-Australië waar hij en een vriend kits voor zelfbouwluidsprekers verkochten. En af en toe kwam er wel eens een project langs om een nachtclub of horecazaak van geluid te voorzien.

Maar er was altijd wel een link met cinema. Aanvankelijk hield de jonge Australiër zich bezig met het perfectioneren van hifi-speakerontwerpen, vanuit z’n winkel die nog ‘The Acoustic Foundry’ heette. Tot de dag waarop een lokale bioscoopuitbater bij Krix binnenwandelde met de vraag om een cinemazaal van geluid te voorzien. In plaats van zomaar snel bestaande modellen te installeren, wierp de ingenieur zich met veel overgave op de taak. Krix greep de bestelling aan om meteen een oplossing te zoeken voor akoestische problemen die typisch waren voor cinemazalen in die tijd. Vaak was de geluidservaring toen tegenvallend, onder meer omdat speakers veel ongewenste energie de ruimte in slingerden. Zijn oplossing was het eerste ‘infinite baffle’-ontwerp dat ongewenste bijgeluiden en reflecties minimaliseerde. Het resultaat was een heel direct geluid dat bij de bioscoopbezoeker werd aangeleverd zonder wolligheid of vertroebeling van het klankbeeld. Een hele doorbraak, en deze Krix Infinite Baffle Wall-speaker werd al gauw een enorm succes. Via word-of-mouth vond het snel z’n weg naar veel andere bioscopen, waardoor Krix uitgroeide tot leverancier van cinema-audio in heel Australië en daarbuiten. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 4.000 bioscopen voorzien van Krix-geluid. De infinite baffle-technologie is trouwens in geëvolueerde vorm nog altijd aanwezig in de Krix MX-reeks. Deze modulaire speakers worden in wanden en achter het scherm ingebouwd om een krachtige, directe geluidservaring te bieden.